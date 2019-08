ICARDI FA CAUSA ALL' INTER Tifosi inviperiti Dopo questa è un giocatore finito

Mauro ICARDI fa causa all'Inter e chiede un milione e mezzo di danni : La telenovela Icardi si arricchisce di una nuova, clamorosa puntata. Tramite i suoi legali, infatti, l'attaccante argentino Mauro Icardi ha chiesto il reintegro immediato in rosa e un risarcimento danni pari a 1,5 milioni di euro. Il tutto proprio quando sembrava che qualcosa si stesse sbloccando, con quella che sembrava un'apertura (comunque inattesa) da parte di Icardi a un trasferimento in prestito al Monaco. Non solo, perché ...

Grassani : “difficile prevedere se ICARDI vincerebbe una causa per mobbing contro l’Inter” : Il Corriere dello Sport ha intervistato uno dei massimi esperti italiani di diritto sportivo. l’avvocato Grassani, sul caso Icardi e sulla possibilità che il calciatore faccia causa per mobbing all’Inter. «Diritti e doveri di società e calciatori sono sanciti dall’accordo collettivo che impone al calciatore di rendere al 100% delle proprie possibilità in favore del club che lo paga mentre quest’ultimo è tenuto a gestire l’atleta, ...

Calciomercato Inter – ICARDI fuori dalle liste? Wanda Nara pronta a fare causa per mobbing : L’Inter spinge per la cessione di Icardi a Napoli o Roma e spunta il rumor di una possibile esclusione dalle liste in caso di permanenza: Wanda Nara pronta ad adire le vie legali La telenovela Icardi-Inter rischia di finire in tribunale. L’attaccante argentino è ormai fuori dai piani e dal futuro nerazzurro, l’hanno ribadito a più riprese il neo allenatore Antonio Conte e la dirigenza del club meneghino. Il nodo da sciogliere riguarda la ...