Governo | l’incontro Pd-M5S slitta alle 12 Conte cerca una mediazione

"Abbiamo confermato la nostra disponibili tà a partecipare al tavolo programmatico e se ci saranno le condizioni anche a questa maggioranza". Lo ha detto Federico Fornaro di Liberi e Uguali al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte .

"Fare il governo è una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cade dopo 14 mesi". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sotto la sede del Partito democratico, che ha aggiunto: "Stiamo lavorando per dare all'Italia un nuovo esecutivo. Il confronto è partito". Alle 21 è atteso un vertice tra Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte.