Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 31 agosto 2019) Migliaia di manifestanti hanno già bloccato l'area dei ministeri e palazzi governativi a Londra per protestarela sospensione del Parlamento

TgLa7 : Brexit, al via manifestazioni in tutto il Regno Unito contro Johnson per chiusura Parlamento - aldoceccarelli : #Brexit, manifestazioni in 30 città contro Johnson. Raduno davanti a Downing Street - fisco24_info : Brexit, manifestazioni in 30 città contro Johnson. Raduno davanti a Downing Street: Migliaia di manifestanti hanno… -