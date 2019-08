Forza Italia è diversa

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Capita ancora oggi, talvolta, di sentirsi domandare in cosasi differenzi dalla Lega o da Fratelli d’. In queste ore la risposta è sotto gli occhi di tutti. Matteo Salvini e Giorgia Meloni non condividono la nascita del governo giallorosso e rifiutano di partecipare alle consultazioni col presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Silvio Berlusconi non condivide la nascita del governo giallorosso ma alle consultazioni col presidente del Consiglio incaricato ci va. Incontrare il professor Conte sapendo che ha già il sostegno di una maggioranza parlamentare di ultrasinistra è cortesia da galantuomini, partecipare alle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato dal presidente della Repubblica di formare un governo per l’è un dovere da uomini di Stato. Un dovere istituzionale. Per capirlo non ...

berlusconi : Comincia per noi un cammino impegnativo per ritornare ad essere il primo partito dell’Italia e del Centro-destra, u… - berlusconi : .@forza_italia non potrà che essere all’opposizione di questo governo. Un governo che – come il precedente – non na… - berlusconi : Eccoci: la delegazione di @forza_italia è pronta per salire al Quirinale alle Consultazioni con il Capo dello Stato. -