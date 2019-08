CorSera | Tra gli esuberi Champions della Juve spunta anche Emre Can

CorSera : “Battaglia legale tra Icardi e l’Inter. Il club teme che voglia liberarsi a zero e andare alla Juventus” : La battaglia tra Icardi e l’Inter è appena cominciata. Il centravanti ha comunicato all’Inter di voler rimanere in nerazzurro. Lui dice per il legame affettivo ma l’Inter teme che il motivo sia un altro: vuole ottenere la rescissione del contratto e liberarsi a zero per andare alla Juventus. Così scrive oggi il Corriere della Sera che parla apertamente di battaglia legale. “L’Inter -. scrive il quotidiano – si è ...

CorSera : Wolverhampton chiude tutti i bar (tranne quattro) ai tifosi del Torino : Nei bar di Wolverhampton si servono solo i tifosi dei Wolves. I tifosi granata no. Sono confinati in solo quattro bar della città che accettano di accoglierli. Lo scrive oggi il Corriere Torino, che raccoglie la denuncia di Luca Asvisio, presidente dell’ordine dei commercialisti di Torino e presidente della Fondazione Filadelfia. Asvisio è partito con figlio e amici per assistere alla partita di stasera e si è visto mettere alla porta dai ...

CorSera : Per Icardi - contatti continui tra Wanda e Giuntoli : Rimasto privo di fascia da capitano, ai margini del progetto tecnico dell’Inter, escluso dalle amichevoli e ormai anche senza maglia numero 9, Icardi sa che ormai è impossibile restare in nerazzurro. Marotta gradirebbe lo scambio con Dybala, ipotesi però bollata come impossibile da Torino, scrive il Corriere della Sera. L’Inter, perciò, spera di convincere l’argentino a trasferirsi a Roma o a Napoli. E ci sta pensando anche ...

CorSera : Marotta detta la strategia a Dybala per favorire lo scambio con Icardi : Con la chiusura dell’affare Lukaku, Marotta vince sulla Juventus, scrive il Corriere della Sera. Primo obiettivo di Conte dal suo arrivo all’Inter, il belga avrà il compito di spaccare le difese avversarie con la sua potenza. Ma l’affare Lukaku non ha solo risvolti tecnici. Rischia di portare un effetto domino sul mercato. Soffiando il belga alla Juventus, Marotta ha messo a segno una tripletta. Innanzitutto ha vinto ...

CorSera : Il “sistema Juventus” : l’esasperazione del player trading per le plusvalenze : Nessuna squadra, tra le grandi di Europa, ha esasperato la compravendita di giocatori quanto la Juventus. Sia di piccoli che di grandi. “Siamo di fronte a un tradimento del progetto tecnico o a un capolavoro di finanza calcistica?” E’ l’interrogativo che si pone il Corriere della Sera che sciorina dati impressionanti. Dal primo anno dell’era Allegri, il 2014, la Juventus (lasciando da parte la Primavera) ha ...

CorSera : Si lavora al contratto unico per i lavoratori del calcio «non giocante» : Il Corriere della Sera apre le porte ad una parte del mondo del calcio che non è fatta di calciatori, ingaggi milionari, plusvalenze e aste, ma di comuni lavoratori. magazzinieri, centralinisti, guardiani che percepiscono stipendi molto al di sotto di quelli dei calciatori. Proprio di questi si parla in queste ore per dargli un contratto specifico. la Lega stima si tratti di non meno di 5 mila persone, e attualmente i loro rapporti di lavoro ...