Terremoto | due lunghe scosse nel fiorentino | nessun danno a cose o persone

Terremoto in Toscana - due scosse molto superficiali in Val di Cecina : avvertite dalla popolazione [MAPPE e DATI] : Altre due scosse di Terremoto hanno colpito la Toscana centrale, nel cuore della Regione, nel primo pomeriggio di oggi dopo la scossa di magnitudo 3.9 che alle 13:17 con epicentro a Borgo Val di Taro che è stata avvertita su gran parte del Centro/Nord, da Genova a Parma fino a Pisa. Nelle zone più vicine all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 4° grado Mercalli, sull’Appennino tra Toscana ed Emilia, nella zona del passo ...

Terremoto - Domenica di paura nei Balcani : due scosse tra Bosnia - Montenegro e Serbia a due passi dall’Italia : E’ una Domenica di paura nei Balcani per le scosse di Terremoto che stamattina hanno colpito la Bosnia e il Montenegro . Le scosse principali sono state due, entrambe di magnitudo 4.2. La prima alle 09:05 ha colpito la Bosnia settentrionale, con epicentro nei pressi della città di Tuzla, non lontano dal confine con la Slovenia. La seconda si è verificata alle 11:07 al confine della zona meridionale del Paese, in Montenegro , vicinissimo al ...

Terremoto California - la scossa in diretta TV - il panico di due giornalisti : “Credo che dovremmo andare sotto il tavolo” [VIDEO] : Due giornalisti di Los Angeles sono stati sorpresi dal Terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud della California nelle scorse ore, l’ennesimo di un lungo sciame sismico che sta gettando la popolazione nel panico per l’arrivo del “Big One”. Sara Donchey e Juan Fernandez erano in diretta per il notiziario di KCAL 9 della CBS quando si è verificata la scossa. Nel video già diventato virale, che trovate in fondo all’articolo, Donchey dice ai ...