“Voglio farla finita” | l’omicida di Novara sorvegliato a vista in carcere

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Alberto Pastore rimarrà in: dopo l'interrogatorio di garanzia, il Giudice per le indagini preliminari ha confermato il fermo e disposto la custodia cautelare in cella. Il 23enne sembra molto provato da tutto l'accaduto tanto che èin cella a24 ore su 24 per evitare che possa mettere in atto episodi di autolesionismo.

