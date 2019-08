Hai l’app CamScanner sul tuo smartphone? Cancellala subito

Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019) (Foto:) A dimostrazione che anche numeri importantissimi in download non sono una prova definitiva della bontà e della sicurezza di un’applicazione arriva la denuncia di Kaspersky a proposito di, un software scaricato oltre 100 milioni di volte su Android che si è rivelato letteralmente zeppo di malware ed elementi malevoli. Lo avete sul vostro? Il consiglio è quello di cancellarlo il prima possibile. Con un recente post sul blog ufficiale, la popolare società di sicurezza informatica ha posto i riflettori su, un’app che consente di realizzare file pdf e che offre tra le varie apprezzate funzionalità quella di riconoscimento del testo da un’immagine (la tecnologia ocr, optical character recognition). I nomi possono cambiare da regione a regione come per esempioPhone Pdf Creator aScanner to scan Pdf. Qualsiasi sia, se ...

