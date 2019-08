US Open 2019 | Barty e Pliskova faticano ma passano | Serena Williams domina con Sharapova

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Prima giornata del torneo femminile che, agli US, scorre senza grandi scossoni. Più d’una protagonista rischia qualcosa, ma alla fine le teste di serie cadute sono solo due, pur se una di loro è ex vincitrice del torneo. La prima a rischiare davvero nel corso della giornata è Ashleigh: l’australiana, numero 2 del mondo, ci mette un set per cominciare a giocare davvero ed eliminare la kazaka Zarina Diyas. Qualche problema, ma meno patemi, per Karolina, costretta a due tie-break nel derby ceco con Tereza Martincova, entrambi vinti. In serata, l’atteso (sul fronte mediatico) duello trae Mariafinisce nella maniera preventivata un po’ da tutti, con il dominio dell’americana sulla russa per 6-1 6-1 in 59 minuti. La finalista dello scorso anno farà i conti con uno scontro generazionale, dato che la sua prossima ...

ArthurWeint : In verità, San Paulo non è calata nell’oscurità per i forti venti che hanno trasportato nel cielo i fumi di un ince… - Agenzia_Ansa : Salvini: 'Dei 27 già 8 si sono dichiarati maggiorenni'. Ministro parla dei migranti scesi dalla Open Arms: 'Minori… - Eurosport_IT : BRAVISSIMO! ????????? #Sinner #USOpen #ProudOfYou #EurosportTENNIS -