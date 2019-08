Traffico Roma del 27-08-2019 ore 10 | 00

Fonte : romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2019) sul gra, IN CARREGGIATA INTERNA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA, E A SEGUIRE DALLA PONTINA A PARCO DE MEDICI. SULLA Tangenziale Estrallentato fra Uscita DELLA Via Tiburtina e LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 in direzione San Giovanni. PROPRIO sul percorso urbano della a24-l’aquila RALLENTAMENTI tra portonaccio e la tang.est in quest’ultima direzione. IN CENTRO SI RALLENTA PER INCIDENTE IN Via Merulana Altezza Via Dello Statuto. AI PARIOLI INCIDENTE IN Piazza Santiago del Cile: CI SONO RALLENTAMENTI SU VIALE DEI PARIOLI A PARTIRE DA VIA CASTELLINI. NELLA ZONA DI TORPIGNATTARARALLENTATO DI NUOVO PER INCIDENTE SULLA Via Casilina IN Prossimità DI Via Carlo della Rocca. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, circolazione Ferroviaria interrotta per l’intera giornata sulla linea Termini-Centocelle, per consentire ...

