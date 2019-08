Perdonanza Celestiniana | sette secoli fa Celestino V proclamava il primo Giubileo della

725° Perdonanza Celestiniana - oggi l'apertura ufficiale del Giubileo di Celestino : L'Aquila - Si alzerà alle 19.30 il sipario sulla 725esima edizione della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila. Davanti alla basilica di Santa Maria di Collemaggio, il sindaco riceverà dal giovane campione di atletica Leonardo Puca il Fuoco del Morrone, con il quale accenderà il tripode della pace tra le 19.45 e le 19.50, dichiarando l’apertura della 725esima Perdonanza . L’evento sarà diffuso in diretta su Rai 3 nel corso ...

725° Perdonanza Celestiniana Le modalità di accesso agli eventi Gratis e a Pagamento : L'Aquila - l Comitato Organizzatore della 725° Perdonanza Celestiniana ha determinato le modalità di prenotazione e accesso ai principali eventi in programma quest’anno situati presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e Piazza Duomo all’Aquila. Avendo recepito, tramite il Direttore Artistico, maestro Leonardo De Amicis, la volontà espressa da alcuni artisti presenti a titolo gratuito, di devolvere un simbolico incasso ...

Perdonanza Celestiniana - presentato il percorso della Fiaccola del Fuoco del Morrone : L'Aquila - Partirà il 16 agosto il tradizionale Fuoco del Morrone, la Fiaccolata che, per il 40esimo anno, prenderà il via dall’eremo di Sant’Onofrio (nei pressi di Sulmona) e raggiungerà L’Aquila venerdì 23, dove, al piazzale di Collemaggio, sarà consegnata al sindaco Pierluigi Biondi per l’accensione del tripode della pace, momento iniziale della 725esima Perdonanza. L’itinerario sarà quello idealmente ...