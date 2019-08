Il governo Giallo-Rousseau

governo M5S-Pd - Ricolfi : 'Trafficanti di uomini tifano per esecutivo giallorosso' : I rumors raccontano come, al momento, il Movimento Cinque Stelle avrebbe scelto (ancora) Giuseppe Conte come nuovo premier. Una condizione da dettare al Pd che si coniuga alle dichiarazioni del presidente dimissionario che ha chiuso le sue porte ad un suo nuovo impegno in un esecutivo gialloverde. L'unico orizzonte destinato a scongiurare le elezioni sarebbe quello di un sodalizio giallorosso. Ai microfoni di Quotidiano.net il sociologo Luca ...

“Il disastro del governo gialloverde è un'assicurazione per chiunque verrà dopo” : Ospite di Agorà estate il direttore Claudio Cerasa ha parlato della crisi di governo e delle trattative in corso tra Pd e M5s: “Il disastro del governo gialloverde è un'assicurazione per qualunque governo verrà in futuro. Detto questo bisogna dire che un esecutivo Pd-M5s è veramente mostruoso e mi c

Flat tax - riforma fiscale addio Il primo atto del governo giallo-rosso : Uno dei principi su cui si fonderà eventualmente il nuovo esecutivo targato PD – M5S, sarà la sparizione della Flat tax, regime ad aliquota unica fortemente voluto dalla Lega e ch’era riuscita a portarla a casa in step, dove il primo passo per le Partite Iva è già compiuto Segui su affaritaliani.it

Sondaggi - Lega in calo. Crescono M5s e Pd. governo giallorosso : lo vuole il 62% degli elettori dem e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. Crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

Sondaggi - Lega in calo : crescono M5s e Pd. governo giallorosso : lo vuole il 62% degli elettori Pd e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

Nasce il governo giallorosso : c’è l’accordo su Roberto Fico premier : Giuseppe Conte smentisce Luigi Di Maio e diventa nuovo leader dei grillini. L’amico di Matteo Salvini è finito. Il suo

Ipotesi alleanza PD-5 Stelle - Fusaro : 'Sarà un governo giallofucsia' : Da diversi giorni l'Italia è interessata da una forte crisi governativa. Tale crisi è stata rappresentata dalla rottura tra il Movimento 5 Stelle e la Lega e ora si starebbe facendo avanti l'Ipotesi di un nuovo esecutivo formato dai grillini e il Partito Democratico. Tale scenario non sembra affatto piacere al noto filosofo e saggista Diego Fusaro, il quale ha sostenuto che l'Italia si starebbe avviando verso un 'governo giallofucsia'. ...

Trattativa M5s - Pd - governo giallorosso appeso a un filo : "Basta furbizie" : Venerdì sera un colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo...

La trattativa M5s - Pd : il governo giallorosso appeso a un filo : Venerdì sera un colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo...

Tutti i nomi del governo giallorosso : Giovannini o Cartabia premier. Il totoministri : Nulla di confermato, ma sembra che il prossimo governo avrà due colori: il giallo del M5S e il rosso del centro sinistra. Saranno loro a sobbarcarsi le responsabilità, in termini economici e finanziari, del governo precedente. Ma nell’ipotesi, chi andrebbe a comporre il prossimo governo giallorosso? Con l’accordo tra Pd e Cinque Stelle sempre più vicino e il totoministri a tenere banco, ecco quali sono a oggi i nomi più forti per occupare i nomi ...

Per il governatore Fontana un governo giallo-rosso è "impossibile" : “Un esecutivo fondato su Grillo e Renzi significherebbe ignorare totalmente la volontà del Paese. I risultati delle elezioni Europee, Regionali e Amministrative sono sotto gli occhi di tutti. Sarebbe una maggioranza oltretutto impossibile”. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, in un'intervista a La Stampa in edicola, non ha dubbio alcuno sul fatto che “tutto il Paese, non solo il Nord, ha bisogno di un governo serio, con una ...

governo giallorosso - tutte le trappole verso l’accordo : Sono tante le mine anti-giallorosso pronte ad esplodere per spazzar via, ancor prima del nascere, un Governo Pd-M5s. Ordigni piazzati per la maggior parte dallo stesso segretario dem. Perché il vero primo problema di Nicola Zingaretti non è tanto quello di dare un Governo agli italiani per alleggerire la loro vita tartassata e assetata di sviluppo. Il vitale obiettivo politico del capo del Nazareno è quello di non finire nel tritacarne renziano ...

Feltri boccia l'ipotesi di governo giallorosso : 'Aprirà subito porti e frontiere’ : Vittorio Feltri boccia senza mezze misure l’ipotesi di un nuovo governo giallorosso e attacca con violenza verbale i protagonisti del possibile accordo, M5S e Pd, accusati di voler riaprire porti e frontiere italiani ai migranti. Il direttore di Libero punta il dito anche contro Matteo Salvini, esortato a smetterla di “frignare” e a ripartire all’attacco per ottenere quella “incetta di consensi” che secondo il giornalista sarebbe a portata di ...

governo giallorosso - il totonomi : dall’indipendente Giovannini alle riconferme di Di Maio - Trenta e Bonisoli : Anche se il Quirinale ha concesso altri preziosi giorni a Di Maio e a Zingaretti, la composizione dell’eventuale squadra di Governo impegna le attenzioni di molti esponenti dei due partiti