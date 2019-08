Cosa possiamo fare mentre l’Amazzonia è in fiamme

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Conservo ancora nel cuore la vista del Rio delle Amazzoni illuminato dalla luce del sole al tramonto… Circa dieci anni fa mi imbarcai a Leticia, in Colombia, su una barca che percorrendo il fiume mi portò circa tre settimane dopo a Belem in Brasile. Il comandante della barca faceva quel viaggio diciotto volte l’anno e trasportava ogni volta circa settecento passeggeri e 1400 tonnellate di merci. Cemento, medicine, lavatrici, frigoriferi, televisioni, cibo. Affioravano dall’acqua rifiuti di tutti i tipi e spesso sfilavano chiatte cariche di tonnellate e tonnellate di legname. Un uomo faceva il resoconto di tutte le merci a bordo con una macchina da scrivere e mi raccontò dei tempi passati in cui un’abbondanza di pesce mai vista, faceva gridare le persone, quando le acque in piena lasciavano sul pavimento della barca pesci saltellanti. Eppure la foresta scorreva ai ...

