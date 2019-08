Valentino Rossi lascia Silverstone deluso dal 4° posto

MotoGp – Un’ombrellina bollente per Valentino Rossi a Silverstone : ecco l’esplosiva Emily [GALLERY] : Una monster girl bionda e bollente per Valentino Rossi: tutti pazzi per Emily a Silverstone Un quarto posto che lascia un pizzico di amaro in bocca, per Valentino Rossi a Silverstone: dopo un weekend di gara positivo ed il secondo posto ottenuto in qualifica, il Dottore non è riuscito ad essere competitivo al Gp della Gran Bretagna, scivolando al quarto posto e chiudendo la sua gara ai piedi del podio. Tutti i tifosi del nove volte ...

Valentino Rossi - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono deluso dal quarto posto. Dobbiamo capire come sfruttare la gomma posteriore in gara” : Valentino Rossi non può essere di certo soddisfatto del quarto posto del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone, il centauro italiano era atteso a una prova quantomeno da podio, dopo le ottime indicazioni del weekend. Qualcosa però non è andata per il verso giusto e il nove volte iridato è stato costretto a fare di necessità virtù, giungendo decisamente distanziato dal vertice occupato ...

MotoGp – Meregalli fa il punto sulla Yamaha : “Vinales a podio grazie al duro lavoro. Vi spiego il problema di Valentino Rossi” : Maio Meregalli fa il punto sulla gara delle Yamaha a Silerstone: applausi per Vinales, un po’ di amarezza per i problemi alle gomme che hanno rallentato Valentino Rossi Un terzo posto per Vinales e un quarto posto per Valentino Rossi: la Yamaha torna da Silverstone con una bella scorpacciata di punti, ma con la consapevolezza di aver mancato l’occasione di portare entrambi i piloti sul podio. Se Vinales è stato autore di una ...

VIDEO Valentino Rossi - MotoGP : “Sono deluso - speravo di lottare per il podio” : Un quarto posto che non rende felice Valentino Rossi al termine del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP. Il “Dottore” ammette ai microfoni di Sky Sport che da metà gara in poi ha avuto un crollo con la gomma posteriore che mancava di grip e scivolava troppo. Il nove volte campione del mondo confidava di poter lottare con Marc Marquez e Maverick Vinales fino alla fine, mentre non si aspettava un ritmo simile da Alex Rins. ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono deluso - volevo fare la gara di Vinales” : Valentino Rossi sperava di poter lottare almeno per il podio nel GP di Gran Bretagna 2019, il Dottore scattava dalla seconda posizione dopo una bellissima qualifica e sembrava essere in possesso di un buon passo per fare la differenza a Silverstone ma purtroppo la gara non si è sviluppata come ci si attendeva. Il centauro di Tavullia è infatti scattato bene ma poi pian piano è scivolato indietro, ha assistito da lontano al duello tra Marc ...

MotoGp - Valentino Rossi deluso : il Dottore ‘accoglie’ con amarezza il quarto posto di Silverstone : Il pilota della Yamaha ha commentato l’esito del Gran Premio di Silverstone, chiuso al quarto posto dietro il compagno di squadra Viñales quarto posto per Valentino Rossi a Silverstone, il pilota della Yamaha sfiora il podio nell’appuntamento inglese, chiudendo alle spalle del compagno di squadra Viñales. AFP/LaPresse Un risultato positivo per il Dottore, partito secondo e costretto ad una gara in difesa, per via del gap in ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi della gara. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso cade : A Silverstone si è corso uno spettacolare GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Alex Rins ha vinto grazie a un magistrale sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva riuscendo a beffare il connazionale per appena 13 millesimi, lo spagnolo si è imposto in sella alla sua Suzuki conquistando il secondo sigillo stagionale mentre l’alfiere della Honda è stato sconfitto ancora una volta negli ultimi metri come ...

MotoGp - Alex Rins in volata batte Marc Marquez. Valentino Rossi quarto : Alex Rins ha vinto al fotofinish il Gran Premio di Gran Bretagna per la classe MotoGp davanti a Marc Marquez, superato all’ultima curva sul rettilineo finale. Completa il podio Maverick Vinales, terzo con la Yamaha davanti al compagno di squadra Valentino Rossi. È terminata alla prima curva invece l

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso caduto : Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, grazie a un sorpasso da brividi all’ultima curva su Marc Marquez e trionfando per appena 13 millesimi. Maverick Vinales ha completato il podio precedendo Valentino Rossi che si è dovuto accontentare del quarto posto. Andrea Dovizioso è caduto alla prima curva in seguito a un contatto con Fabio Quartararo, la Ducati è andata in fiamme e la corsa dei due ...

Capolavoro di Rins a Silverstone - Marquez umiliato all’ultima curva : Valentino Rossi giù dal podio : Il pilota della Suzuki piega all’ultima curva il connazionale Marquez, prendendosi la seconda vittoria di questa stagione dopo quella di Austin Un Capolavoro vero e proprio, una vittoria pazzesca che Alex Rins si merita tutta. Lo spagnolo della Suzuki beffa all’ultima curva Marc Marquez, umiliato dal connazionale dopo una serie di giochetti mentali serviti a poco o nulla. AFP/LaPresse Secondo successo in questa stagione per ...

VIDEO Lando Norris incontra Valentino Rossi : “È il mio idolo - un figo pazzesco” : Lando Norris ha incontrato Valentino Rossi al termine del warm-up del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Silverstone. Il pilota della McLaren di Formula Uno è un grande fan del Dottore e oggi è riuscito finalmente a parlare con lui nei box della Yamaha. Di seguito il VIDEO dell’incontro tra Lando Norris e Valentino Rossi. VIDEO Lando Norris incontra Valentino Rossi: Clicca qui ...

MotoGp – Valentino Rossi fra warm up e fan speciali : “pronto per la gara. Lando Norris? Un grande!” : Dopo il warm up di Silverstone Valentino Rossi riceve la visita di un fan speciale come Lando Norris: il ‘Dottore’ sorridente e in fiducia in vista della gara Secondo posto in griglia, velocità confermata da un quarto posto nel warm up: Valentino Rossi ha più di un motivo per sorridere in vista della gara di Silverstone. Sorriso che gli ha anche strappato la visita di Lando Norris, giovane pilota di F1 emozionatissimo nel ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Valentino Rossi sogna la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO JACK MILLER NELLA GHIAIA NEL WARM-UP La presentazione della gara – La griglia di partenza – La cronaca del warm up Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sullo storico tracciato di Silverstone. Le previsioni meteo parlano di sole e temperature attorno ai 30 °C, condizioni ideali per una corsa che si ...

MotoGp – Lando Norris - che emozione l’incontro con Valentino Rossi : “mi ha promesso che correremo una gara insieme!” : Lando Norris incontra il suo idolo Valentino Rossi: grande emozione per il pilota di F1 che strappa al ‘Dottore’ la promessa di correre una gara insieme Si è aggirato nel paddock felice come un bambino, respirando per la prima volta l’amosferta della MotoGp; ha osservato ogni dettaglio di quelle moto così lontane dalle monoposto di F1 che è abituato a guidare, ma che gli sono sembrate così ‘simili’; poi gli ...