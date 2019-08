Governo | Renzi | ‘Salvini ossessionato da me | relax ex-ministro e omonimo’**

**Governo : Renzi - ‘Italia protagonista se manda a casa Salvini’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Italia protagonista se manda a ...

**Governo : Renzi - ‘lascio polemiche a chi le fa di professione’** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “La scuola #Meritare l’Italia ha visto 250 ragazze e ragazzi studiare, sognare, approfondire. Che meraviglia: questa è politica. Altro che chiacchiere, populismo, demagogia. Lascio le polemiche a chi le fa di professione: io sono felice di aver passato 4 giorni con questi ragazzi”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo **Governo: Renzi, ‘lascio polemiche a chi le fa di ...

**Governo : Renzi - ‘lascio polemiche a chi le fa di professione’** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “La scuola #Meritare l’Italia ha visto 250 ragazze e ragazzi studiare, sognare, approfondire. Che meraviglia: questa è politica. Altro che chiacchiere, populismo, demagogia. Lascio le polemiche a chi le fa di professione: io sono felice di aver passato 4 giorni con questi ragazzi”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo **Governo: Renzi, ‘lascio polemiche a chi le fa di ...

**Governo : Crimi - ‘domani si vota su comunicazioni Conte - no accordi con Renzi’** : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Non c’è alcun accordo. Né con Renzi, né con Boschi, né con altri. C’è solo il voto sulle comunicazioni che il presidente Giuseppe Conte rivolgerà domani all’aula del Senato”. Lo scrive Vito Crimi su Fb. “E c’è un traguardo storico che possiamo raggiungere in poche ore: il taglio di 345 poltrone in Parlamento. I numeri ci diranno chi vuole davvero tagliarle e chi ...

**Governo : Crimi - ‘domani si vota su comunicazioni Conte - no accordi con Renzi’** : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Non c’è alcun accordo. Né con Renzi, né con Boschi, né con altri. C’è solo il voto sulle comunicazioni che il presidente Giuseppe Conte rivolgerà domani all’aula del Senato”. Lo scrive Vito Crimi su Fb. “E c’è un traguardo storico che possiamo raggiungere in poche ore: il taglio di 345 poltrone in Parlamento. I numeri ci diranno chi vuole davvero tagliarle e chi ...

**Governo : Renzi - ‘da Pd subito mozione sfiducia a Salvini - M5S lo salva?’** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “C’è una cosa da fare, subito: presentare una mozione di sfiducia a Salvini. Se i Cinque Stelle la votano, finisce l’esperienza del peggior governo della storia repubblicana. Se i Cinque Stelle lo salvano di nuovo, la vicenda dei rubli sarà per loro come la vicenda Ruby. E avranno perso ogni residua credibilità. L’opposizione deve fare l’opposizione: che altro deve fare Salvini per ...