Dolunay | spoiler | Asuman rischia l’arresto | Ferit e Nazli costretti a divorziare

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Le prossime puntate dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che il 13 settembre chiuderà i battenti, si preannunciano scoppiettanti. Al centro delle trame ancora una volta ci sarà, che si metterà in una brutta situazionendo di distruggere il matrimonio della sorella. La figlia minore di Kemal cadrà in una trappola ordita da Hakan Onder che attuerà l’ennesimo piano malefico per ottenere di nuovo la custodia di Bulut e le azioni della Pusula Holding intestate al minore. La coinquilina di Fatos rischierà grosso dato che il marito di Demet si dirà disposto a farla finire in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere un suo scagnozzo. Il losco imprenditore costringeràa lasciare il maritoper il bene della sorella. La cuoca, dopo aver fatto il possibile per non accettare le condizioni imposte dall’Onder, non avrà altra scelta che ...

zazoomblog : Dolunay spoiler: Hakan vuole vendicarsi dellAslan per la morte di suo padre - #Dolunay #spoiler: #Hakan #vuole - zazoomblog : Dolunay spoiler: Asuman rischia 5 anni di carcere per colpa di Hakan Nazli ricattata - #Dolunay #spoiler: #Asuman… - Raffipaffy : #bittersweet ce la sto mettendo TUTTA per non spoilerarmi pe cose Dino ad oggi solo alcune cose ma.non oltre la.pun… -