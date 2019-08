Roma-Genoa | gli highlights del match – VIDEO

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 25 agosto 2019), glidelDebutto in Serie A per Udinese e Milan in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Glidisu ForzAzzurri: Napoli-Barcellona 1-2: “Creato un camion di palle gol che poteva valere il successo. E di positivo…”– De Laurentiis: “Lozano e James Rodriguez? Li seguiamo da tempo, due aspetti mi hanno colpito” Ancelotti: “Soddisfatto, abbiamo creato più occasioni del Barça. Su Lozano e James Rodriguez…” L'articolo, glidelproviene da ForzAzzurri.net.

OfficialASRoma : 'Il rinnovo di Dzeko ha caricato molto lo spogliatoio. Vogliamo partire bene contro il Genoa, davanti ai nostri tif… - GenoaCFC : 3?-3? | 74' Nel Genoa entra #ElYamiq per #Barreca, nella Roma #Pastore per #Kluivert. ???? #RomaGenoa - socios : ??Socios slide in my DM’s: Edizione @ASRomaEN ??Giallorossi, abbiamo due paia di biglietti VIP per Roma-Genoa. Se… -