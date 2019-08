“Marte grande come la Luna il 27 Agosto 2019 | evento epocale da non perdere” | la bufala

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) E’ tornato virale sul web un messaggio che annuncia un “avvenimentoda non perdere“, che si verificherà il 27: “Il pianeta Marte sarà il più luminoso nel cielo stellato” e “saràlapiena“, si tratterebbe di unrarissimo, che si ripeterebbe solo nel 2287. Si tratta ovviamente di una colossale– che tra l’altro gira in rete periodicamente dal 2003 – assurda e grossolana già 16 anni fa. Non ci sarà nessunparticolare il 27prossimo e Marte non sembrerà affattola. Il 272003 l’orbita di Marte portò effettivamente il pianeta rosso alla minima distanza dalla Terra degli ultimi 60.000 anni, ma rimase comunque a 55,7 milioni di km di distanza dal nostro pianeta (rispetto ai 384.400 km circa della). Sedici anni fa sembrava ...

clarence_von : @DRubonegro @ManuelR97_ Io vedo male anche la costruzione del gioco a centrocampo... ci siamo presentati con Borini… - DeSaverio42 : MARTE SARA' GRANDE QUANTO LA LUNA IL 27 AGOSTO? ECCO COSA C'E' DI VERO D... - artesplorando : #particolariadarte ?? Diego Velázquez, La fucina di Vulcano, 1630, particolare. Grande tela di soggetto mitologico,… -