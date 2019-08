Serie A al via | fuga per lo scudetto | la Juve è favorita ma è un’incognita Dal Napoli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Lacome grimaldello per sconfiggere l’ineluttabile. LaA riparte così, sabato alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma, con il primo pallone giocato da Ronaldo e dalla suantus, mentre tutti gli altri stanno a guardare la. Sapendo che la squadra che ha dominato gli ultimi 8 campionati è al momento un’incognita. Ha comprato, anche bene, ma non è stata capace di vendere. Ha portato Maurizio Sarri in panchina, ma deve ancora trovare la veste adatta a gioco e dogmi del suo nuovo allenatore. Partire bene può essere l’unico modo per batterla, sfruttandone rodaggio e passi falsi. Ildi Carlo Ancelotti è ancora la squadra più attrezzata per farlo, l’Inter spera nella solidità che gli può garantire Antonio Conte. Sono le due formazioni che più di tutte possono sperare di sovvertire l’ordine naturale dei valori in campo. Ma il discorso ...

