Incendio al campo nomadi di via Germagnano | nuove polemiche da parte dei residenti

Incendio in un campo di grano : uomo morto carbonizzato - si indaga per scoprirne l’identità : Il corpo di un uomo, completamente carbonizzato, è stato trovate nelle campagne di Orta Nova, nel foggiano, e precisamente in località Barone. L’uomo, probabilmente un agricoltore, ha tentato di spegnere le fiamme che stavano distruggendo un campo di grano. Il malcapitato potrebbe aver accusato un malore e perso conoscenza. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia stanno ancora mettendo in sicurezza l’area del rogo. Sono ...