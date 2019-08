Calcio | riparte il campionato dopo un mercato estivo da un miliardo di euro e non è

Il Calcio femminile riparte (più forte di prima) : IL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL calcio ITALIANO E' ROSAIL ...

Calcio (LND) : “il Real Centocelle riparte alla grande” : “Il Real Centocelle riparte alla grande -inizia con queste parole il comunicato di Roberto Frasca, fondatore e allenatore di questa importante società calcistica iscritta al Campionato di Seconda Categoria- farò del mio meglio (prometteva qualche settimana fa) per garantire ai miei giocatori il massimo, così da disputare una grande stagione. Detto e fatto: arrivano infatti alla corte del Real 20 nuovi giocatori, 12 di questi direttamente ...

Calcio : sindaco Palermo - ‘la D non è la A ma spero in buona ripartenza’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla Herahora srl di Davide Mirri e Antonino Di Piazza la gestione del nuovo Palermo Calcio. “Mi auguro che la Herahora possa far tornare un entusiasmo per il Calcio in questa città corrispondente ...

Calciomercato Juventus : Romero arriva e riparte - Demiral e Rugani si giocano il posto : La giornata di Calciomercato della Juventus ruota intorno a Cristian Romero. L’argentino, prelevato dal Genoa, è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche di rito. E’ l’ultimo passo prima della firma sul nuovo contratto della durata di cinque anni, la sua avventura in bianconero per questa stagione si concluderà però qui. Il giocatore tornerà in prestito al Grifone. La batteria di centrali di Sarri è infatti già fin troppo folta. ...

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali Calcio femminile in DIRETTA : si riparte a Lione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ Ertz ci prova da fuori! Palla centrale. 52′ Brutto fallo di Scott in area di rigore: sta lasciando correre un po’ troppo l’arbitro brasiliano. 50′ Blocca Naeher sulla rovesciata di White! Ma si tratta di un’azione dubbia: fuorigioco iniziale e forse vari tocchi di mano. 49′ Ripresa caratterizzata da diverse interruzioni. 47′ Ammonita Horan in ...

Calciomercato Inter - riparte la caccia a Lukaku : presto un nuovo incontro con il Manchester United : Il club nerazzurro presto partirà nuovamente all’assalto dell’attaccante belga, per il quale verrà fissato un nuovo incontro con il Manchester United L’Inter non molla Romelu Lukaku, il club nerazzurro in queste ore si rimetterà a caccia dell’attaccante belga, individuato come profilo ideale per l’attacco di Antonio Conte. Dopo un piccolo rallentamento dei giorni scorsi, oggi Ausilio conta di compiere qualche ...