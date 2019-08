Amazzonia Selvaggia | domenica 25 agosto su National Geographic un doc per conoscere

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 24 agosto 2019)25suun documentario perla Foresta Amazzonica.– La foresta Amazzonica sta bruciando a ritmo di 3 campi di calcio al minuto. Il polmone del mondo non è altro che la foresta pluviale più grande del nostro pianeta, e in seguito agli incendi si rischia di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. Permeglio il più grande serbatoio di biodiversità del Pianeta e per scoprire nel dettaglio la flora e la fauna che la Terra sta perdendo,25dalle 20.00 suWild (canale 409 di Sky) andrà in onda, lo speciale sul bacino pluviale devastato dalla deforestazione. Due episodi per esplorare il cuore verde del mondo e perle straordinarie relazioni che si sono sviluppate tra le piante ...

