Trovato un cadavere a Roma accanto ai cassonetti Ha macchie di sangue sui pantaloni

Mistero a Roma - Trovato un cadavere ancora non identificato tra i rifiuti : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina a Roma in via di Ponte Mammolo. Il corpo è stato trovato intorno alle 7 vicino a dei cassonetti dei rifiuti da un passante, che...

New York - Trovato il cadavere dello chef Zamperoni : È arrivata la conferma, il cadavere trovato in un ostello sulla 77esima strada a New York, nel Queens, è quello del capo chef scomparso del Cipriani Dolci Grand Central, di cui non si avevano più notizie da quattro giorni. Ad annunciarlo è stata la famiglia Cipriani in una nota: "Abbiamo appreso, tristemente, che Andrea Zamperoni, rispettato e amato membro del team Cipriani per molti anni, scomparso da domenica, è morto". ...

Morto il turista francese disperso : il cadavere Trovato in un burrone : Fine delle speranze. È stato ritrovato senza vita il corpo di Simon Gautier, il turista francese di 27 anni disperso da nove giorni nel Golfo di Policastro durante un'escursione. Il corpo...

Ancona - Trovato cadavere in mare : Rosa Scognamiglio Il cadavere di un uomo è affiorato nelle acque della Palombina, in località Falconara Marittima. E' di un ottantenne scomparso venerdì Il cadavere di un anziano scomparso è affiorato sulla superficie del mare in località Falconara Marittima. S'indaga sulle cause dell'annegamento. È accaduto ieri mattina, nelle acque della Palombina, la spiaggia più a nord della Riviera del Conero, in provincia di Ancona. Attorno ...

Jesolo - Trovato il cadavere del 23enne scomparso in mare : si era tuffato dal pedalò e non era più riemerso : È stato ritrovato senza vita il corpo del giovane di 23 anni che il 15 agosto si è tuffato in mare da un pedalò, a Jesolo, località mattina vicino a Venezia, senza più riemergere dall’acqua. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco la mattina del 16 agosto dopo le lunghe ricerche effettuate dopo dopo che era scattato l’allarme. La vittima, un operaio di origini senegalesi residente a Ponte di Piave, era andato a fare il bagno a 200 ...

Oslo - spari in moschea : “Arrestato l’autore”. In casa sua Trovato un cadavere di donna : È stato arrestato l’uomo sospettato di aver fatto irruzione in una moschea vicino ad Oslo, sparando contro i presenti, nel pomeriggio del 10 agosto. La polizia non riferisce molto dell’identità dell’esecutore della sparatoria in cui è rimasta ferita una persona. Fanno sapere che si tratta di un “giovane bianco” di circa 20 anni che, come avevano già raccontato i testimoni nella giornata di ieri, indossava, al ...

Cadavere Trovato nel sacco a pelo a Piombino : indagati il figlio e la nuora di Simonetta : Sono indagati per occultamento di Cadavere Filippo Andreani e Adriana Rocha, rispettivamente figlio e nuora di Simonetta Gaggioli, l'ex funzionaria della Regione Toscana, trovata Cadavere in un fosso a Piombino, avvolta in un sacco a pelo. Si tratterebbe di un atto dovuto in attesa dei risultati dell'autopsia sulla salma della donna.Continua a leggere

Orrore al mare - Trovato cadavere sulla spiaggia. È di un uomo di 45 anni : E' stato ritrovato un cadavere sulla spiaggia di Pietrarsa, nel litorale sud della città di Napoli, precisamente tra Portici e San Giovanni a Teduccio. Non sono ancora note le generalità e soprattutto non sono note le dinamiche e le cause della morte. C’è grande mistero e le Forze dell’Ordine mantengono il massimo riserbo. Il cadavere è di un uomo di 45 anni. Ora gli inquirenti stanno tempestando di domande colui che ha ritrovato il corpo privo ...

Mistero nel Livornese : un cadavere di donna Trovato in un sacco a pelo : Il ritrovamento in un fosso lungo la Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino. Il decesso risalirebbe ad una settimana fa, disposta l’autopsia

Giallo a Livorno - Trovato cadavere in un fossato : era avvolto in un sacco a pelo : Scoperta choc a Riotorto, tra a Venturina e Piombino, in provincia di Livorno. Un cadavere avvolto in un sacco a pelo è stato ritrovato in uno scannafosso che costeggia la vecchia Aurelia. La salma, che molto probabilmente appartiene a una donna, era avvolta in un sacco a pelo. I militari intervenuti sul posto, sentito il pm, hanno avviato i primi accertamenti in attesa dell'arrivo del medico legale per un esame esterno del corpo, affinché ...

Avellino - uomo Trovato morto in piscina. Il cadavere scoperto dal proprietario della villa : Questa mattina, nella piscina di un'abitazione di Senerchia provincia di Avellino, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano, ancora da identificare. A trovare il...

Arsenal senza pace - Trovato un cadavere nella casa di Mohamed Elneny : Estate senza pace per l'Arsenal. Dopo l' aggressione a Ozil e Kolasinac da parte di due teppisti a Londra, un' altra notizia extracampo scuote i Gunners. Secondo quanto riferito dal sito 24.ae, un cadavere è stato ritrovato nell'abitazione in Egitto del centrocampista Mohamed Elneny. A fare la macab