Parma-Juventus | le parole di D’Aversa alla vigilia | “Servirà una gara perfetta | il

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) “Ladomani cercherà di fare la partita, fraseggiando molto. Oltre all’organizzazione di squadra ci sono pure i singoli: dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra molto forte. Dobbiamo essere noi i primi convinti di poter fare risultato: il 100 per 100 potrebbe non bastare. L’aiuto del pubblico sara’ fondamentale per spingere i ragazzi”. Così, in conferenza stampa,dell’esordio in campionato, contro i campioni d’Italia, alle 18, al Tardini, il tecnico del, Roberto D’Aversa. “Dobbiamo andare in campo vogliosi di metterli in difficoltà. Questo spirito deve esserci da parte di tutti. Ho detto ai ragazzi che domani tutti guarderanno la nostra. Non possiamo commettere errori; dobbiamo dare tutto, servirà la partita. Le motivazioni in queste sfide vengono da sole”, ha aggiunto ...

