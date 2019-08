Enrico Mentana | C' è stato l' incontro Di Maio-Zingaretti | macigno sulla trattativa

Pd-M5s - idea Giovannini premier - Mentana scherza : 'Enrico stai sereno' : L'Italia guarda con attenzione a ciò che accade sullo scenario politico e aspetta di capire cosa accadrà. Le consultazioni tra i partiti ed il presidente della Repubblica sembrano destinate a due possibili soluzioni: elezioni subito o governo formato da Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico e le altre forze di sinistra di minor impatto numerico. Nel momento in cui i partiti guidati da Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti dovessero trovare ...

Enrico Mentana vs Gasparri/ Non piace "Soldi" di Mahmood? Il Direttore non ci sta! : Enrico Mentana contro Maurizio Gasparri per la canzone "Soldi" di Mahmood. Non gli piace? Il Direttore non ci sta e su Instagram lo attacca...

"Stato confusionale - fallimento totale" : Enrico Mentana umilia la sinistra - così fanno vincere Salvini : Enrico Mentana si scaglia contro la sinistra per l'inutile iniziativa della raccolta firme contro Matteo Salvini. Il direttore del TgLa7 è chiaro e netto e lo scrive nero su bianco sulla sua pagina Facebook: "Possiamo dire, senza offendere nessuno, che la vicenda delle raccolte di firme contro Salvi

Fabio Rovazzi - video Senza Pensieri/ Enrico Mentana - Fabio Fazio e Biaggi guest star : Fabio Rovazzi, video streaming Senza Pensieri in uscita oggi 1 agosto, alle 14.00: Enrico Mentana, Fabio Fazio e Biaggi guest star del video

Enrico Mentana rivela : “Vorrei avere il coraggio di essere uno splendido pensionato” : “Urbano Cairo vorrebbe che facessi anche il meteorologo… Se fosse per lui ogni settimana farei una maratona, un libro, una trasmissione. Ma io sinceramente ho solo un sogno: vorrei essere uno splendido pensionato, mi piacerebbe tra un po’ di tempo, non ora ovviamente, riuscire a spegnere i motori… Mi piace pensare che un giorno avrò il coraggio di farlo“. A rivelarlo è Enrico Mentana, il giornalista conduttore del ...

"Se non ne fa una a settimana...". Renzi non sa che fare? Adesso sfotte Enrico Mentana : Simpatica - si fa per dire - gag di Matteo Renzi su La7. Come ha notato TvBlog a Omnibus l’ex premier viene intervistato da Gaia Tortora. In chiusura di puntata dovrebbe essere proprio la conduttrice a informare il pubblico della puntata speciale del TgLa7 – dedicata all’intervento in Senato di Gius

Renzi lancia la Maratona Mentana : "Se Enrico non fa una diretta a settimana sta male" : Torna la Maratona Mentana e ad annunciarla è nientemeno che Matteo Renzi. Accade martedì mattina ad Omnibus, dove l’ex premier viene intervistato da Gaia Tortora.In chiusura di puntata dovrebbe essere proprio la conduttrice a informare il pubblico della puntata speciale del TgLa7 – dedicata all’intervento in Senato di Giuseppe Conte in merito alla vicenda Russiagate – ma viene bruciata sul tempo dal senatore Pd.prosegui la letturaRenzi lancia ...

Enrico Mentana - incendio durante il Tg La7 : 'Lo studio va a fuoco - si salvi chi può' : Momenti di panico ieri sera nel corso dell'edizione serale del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Nei minuti finali del telegiornale, mentre il direttore parlava in collegamento con Milena Gabanelli, è scoppiato un incendio negli studi romani della rete di Urbano Cairo. Immediata la reazione di Mentana, che ha subito avvertito gli spettatori in tempo reale di quello che stava accadendo in quel momento. 'Questa è una situazione piuttosto ...

