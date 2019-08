Basket femminile 3×3 | Women’s Series 2019 | successo del Giappone Under 23 nella tappa di

Basket femminile - Europei Under20 2019 : Italia-Russia 70-67. Azzurrine campionesse continentali! : L’Italia batte la Russia nella finalissima degli Europei Under 20 di Basket femminile per 70-67 e si prende il trono continentale al termine di una partita tiratissima nel quale non ci sono stati mai più di quattro punti di vantaggio per l’una o l’altra selezione. Verona mette a segno 25 punti ma a fare la differenza sono i 13 di Orsili dalla panchina, sommati ai 15 di Madera (in quintetto). Alle russe non bastano i 19 ...

Urlo azzurro! Italia U20 campione d’Europa : Russia sconfitta nella finale dell’Europeo di Basket femminile : L’Italia U20 di Basket si laurea campione d’Europa: le giovani azzurre battono la Russia nella finale dell’Europeo di categoria per 70-67 L’Italia U20 è campione d’Europa! Dopo l’argento del 2013 e quello del 2016, l’oro sfumato in passato per un soffio è tornato nuovamente alla portata delle giovani azzurre capaci di eliminare sul loro cammino nazionali blasonate come Spagna e Francia. All’Italia restava solo un ultimo ostacolo per ...

Basket 3×3 femminile - Women’s Series Bucarest 2019 : Italia quarta in Romania - azzurre al terzo posto nella generale : La Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile chiude al quarto posto la tappa di Bucarest delle Women’s Series e si posiziona al terzo posto della classifica generale della manifestazione. Le azzurre, dopo aver passato il girone di qualificazione battendo la Repubblica Ceca ma perdendo contro Russia e Canada, superano ai quarti la Francia, per poi arrendersi in semifinale ancora al cospetto della Russia. azzurre quarte per differenza ...

Basket – Europeo U20 Femminile : le azzurrine in finale! Oggi la sfida per l’oro contro la Russia : Europeo Under 20 Femminile di Klatovy (Repubblica Ceca): Francia ko in semifinale (56-43), stasera le azzurre sfidano la Russia per l’Oro. Palla a due alle 20.15, diretta sulla pagina Facebook ItalBasket Incredibile ma vero! Appena sei giorni dopo il 34-52 incassato dalla Francia, la Nazionale Under 20 Femminile ieri a Klatovy (Repubblica Ceca) ha superato le transalpine 56-43 e stasera alle 20.15 giocherà la finale per la medaglia ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia-Francia 56-43 - le azzurrine volano in FINALE! Madera miglior realizzatrice : Signore e signori, è tutto vero! La Nazionale Under20 femminile conquista la finale degli Europei 2019, battendo la Francia 56-43 e giocandosi domani sera alle 20.15 l’atto conclusivo per l’oro contro la Russia, impostasi 51-50 contro il Belgio nell’altra semifinale in programma. Un match nel quale Sara Madera è stata la “Stella Polare” della compagine allenata da Orlando: 15 punti e 11 rimbalzi per lei. Importante ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia ai quarti di finale a Bucarest con una vittoria ed una sconfitta : Si è disputata quest’oggi in quel di Bucarest (Romania) la prima giornata della nona tappa delle Women’s Series 2019, competizione internazionale itinerante di Basket 3×3 femminile. Il programma si è concluso regolarmente con lo svolgimento delle prime due partite della fase a gironi per ciascuna squadra, mentre domani si farà definitivamente sul serio con gli ultimi incontri di qualificazione seguiti poi dal tabellone finale ad ...

La nazionale femminile argentina di basket ha perso a tavolino per 20 a 0 una partita contro la Colombia ai Giochi panamericani in corso in questi giorni in Perù. La sconfitta a tavolino è stata decisa dopo che le giocatrici

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia in semifinale! Spagna ribaltata nella ripresa - prosegue la corsa delle azzurre : Successo di cuore e di carattere per la Nazionale Italiana di Basket femminile nei quarti di finale degli Europei Under 20 2019, in corso di svolgimento a Klatoyi (Repubblica Ceca). Dopo un primo quarto complicato chiuso in svantaggio, la formazione allenata da Sandro Orlando ha saputo reagire con personalità cambiando completante volto nella ripresa e superando la Spagna con il punteggio di 62-71. La vittoria vale la seconda semifinale ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia ai quarti di finale. Vittoria in volata con la Repubblica Ceca : L’Italia si è qualificata per i quarti di finale degli Europei Under 20 di Basket femminile dopo aver battuto le padrone di casa della Repubblica Ceca per 64-59. Un successo arrivato in volata, con le azzurrine che hanno attuato il sorpasso a meno di un minuto dalla fine, riuscendo poi a salvare il vantaggio. E’ la grande giornata di Costanza Verona. La numero 6 dell’Italia è la miglior marcatrice dell’incontro con 18 ...

Basket - Marco Crespi non sarà più l’allenatore dell’Italia femminile. Petrucci non rinnoverà il contratto : Marco Crespi non sarà più l’allenatore della Nazionale Italiana di Basket femminile. Giovanni Peteucci, Presidente della FIP, ha comunicato al coach che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 settembre. Il 57enne lombardo non proseguirà così la propria avventura sulla panchina delle azzurre dopo gli ultimi deludenti Europei conclusi con una cocente eliminazione agli ottavi di finale e l’annessa impossibilità di ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Chicca Macchi rinnova per un’altra stagione : Chicca Macchi sarà ancora in campo nella stagione 2019-2020. La nativa di Varese scenderà in campo per il ventesimo anno in Serie A e lo farà con la maglia della Reyer Venezia, squadra nella quale è arrivata a gennaio e con la quale ha disputato 14 incontri tra campionato e playoff. Dal sito della società veneta, Macchi ha commentato il suo rinnovo “Da sette anni dico che la prossima sarà l’ultima stagione in cui gioco: stavolta potrebbe ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : l’Italia domina la Germania e finisce terza nel girone. Sfiderà Polonia o Repubblica Ceca : Al terzo tentativo arriva la prima vittoria della spedizione azzurra agli Europei Under 20 di Basket Femminile in programma in questi giorni in Repubblica Ceca. Distrutta, con un netto 74-33, la resistenza della Germania che rimane in partita solamente qualche minuto ad inizio primo quarto. Alla solita Sara Madera, oggi autrice di 14 marcature, si è aggiunta un’ottima Costanza Verona che alla fine è risultata essere la miglior marcatrice ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei Under 18 2019 : Italia maschile qualificata - non ce la fa la femminile : L’Italia maschile si qualifica per gli Europei di Basket 3×3 a livello Under 18. La squadra azzurra, formata da Gianmarco Arletti, Marco Borsetto, Simone Doneda e Matteo Parravicini, riesce a sfruttare alla perfezione il fatto di giocare in casa, a Rieti, e dunque porta a casa il biglietto per l’evento che si svolgerà a Tbilisi, in Georgia, dal 6 all’8 settembre. Non passa, invece, la controparte femminile (Silvia ...