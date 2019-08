Cristiano Ronaldo | dichiarazioni a sorpresa su Messi e sul Portogallo | “A cena insieme?

Messi e Cristiano Ronaldo - il clamoroso verdetto della scienza : chi è il più forte : È più forte Messi o Ronaldo? Alla domanda più ricorrente tra gli appassionati di calcio ha cercato di dare una risposta uno studio universitario. I ricercatori della KU Leuven University (Belgio) e la società olandese specializzata in dati e statistiche SciSports hanno sviluppato un nuovo algoritmo

Consigli fantacalcio - i 5 top per ogni ruolo : Handanovic e Cristiano Ronaldo certezze assolute : Consigli fantacalcio – Mancano solo due giorni all’attesissimo inizio del campionato. Con la Serie A torna anche l’amatissimo fantacalcio. C’è chi ha già fatto l’asta e chi, invece, aspetta sino all’ultimo per creare la propria fantarosa. Tanti i volti nuovi della prossima stagione, tante le certezze su cui puntare. CalcioWeb ha fornito una guida apposita con tutti i Consigli per l’asta: ...

Serie A al via - Cristiano Ronaldo a caccia del record di Higuain : Inizia la stagione di Serie A, un campionato che si preannuncia emozionante. Un sicuro protagonista si candida ad essere Cristiano Ronaldo, nella sua prima stagione in Italia il portoghese ha realizzato 21 gol ed il quarto posto nella classifica portoghese, secondo i bookmakers CR7 può migliorare facilmente questo risultato nella prossima stagione, i Sisal Matchpoint fissano innanzitutto il traguardo “facile”, i 26 gol ...

Cristiano Ronaldo fa tremare i tifosi della Juventus : "Potrei anche ritirarmi l'anno prossimo" : "Quando mi ritiro? Potrei chiudere la carriera il prossimo anno". Cristiano Ronaldo, intervistato dalla tv portoghese TVI, rischia di far venire un coccolone ad Andrea Agnelli e ai tifosi della Juventus, che però possono stare un po' tranquilli. CR7 infatti completa il ragionamento: "Qualche anno fa

Lionel Messi meglio di Cristiano Ronaldo secondo un algoritmo : I confronti e i paragoni nello sport sono inevitabili. Per oltre un decennio, la sfida più famosa nel calcio è stata ed è ancora, quella tra Cristiano Ronaldo, attuale attaccante della Juventus, e Lionel Messi stella del Barcellona, entrambi con cinque palloni d’oro in bacheca. Ma le discussioni nei programmi sportivi e nei bar non hanno risposto alla domanda su chi sia il migliore tra i due, una risposta arriva però da ricercatori belgi ...

Chi è più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? Un algoritmo ha cercato di dare una risposta… : Il più grande dilemma nel calcio da una decina di anni a questa parte è: chi è il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? A provare a dare una risposta è stato uno studio universitario. I ricercatori della KU Leuven University (Belgio) e la società olandese specializzata in dati e statistiche SciSports hanno sviluppato un nuovo algoritmo per valutare l’impatto di un giocatore all’interno di una partita, escogitando così ...

Messi è più forte di Cristiano Ronaldo - secondo un algoritmo : Uno studio universitario ha cercato di dare risposta ad uno dei quesiti più ricorrenti tra gli appassionati di calcio: è più forte Messi o Cristiano Ronaldo? La diatriba è risolta spesso in modi diversi, appellandosi alle statistiche o al semplice gusto estetico, per due calciatori che stanno segnando il calcio del nostro tempo. Tuttavia, i […] L'articolo Messi è più forte di Cristiano Ronaldo, secondo un algoritmo è stato realizzato da ...

Cristiano Ronaldo - gli avvocati pagarono il silenzio di Mayorga : Gli avvocati del calciatore Cristiano Ronaldo hanno fatto vedere in aula per la prima volta i documenti che mostrano la somma versata allo scopo di mettere a tacere le accuse di violenze sessuali contro Kathryn Mayorga in un albergo di Las Vegas nel 2009. Ronaldo continua a dire che il rapporto fu consensuale e il 23 luglio i procuratori di Las Vegas hanno dichiarato che le prove non fossero sufficienti per accusare il calciatore.Resta ...

Juventus - clamoroso Cristiano Ronaldo : “L’anno prossimo potrei ritirarmi” : Ronaldo Juventus- Secondo quanto riportato da Cristiano Ronaldo in una lunga intervista rilasciata a “TVI“, l’attaccante portoghese starebbe valutando attentamente la possibilità di dire basta con il calcio giocato già a partire dalla prossima stagione. Ipotesi piuttosto complicata conoscendo il 5 volte Pallone d’Oro, ma lo stesso Ronaldo non ha escluso questa possibilità: “potrei chiudere la […] L'articolo ...

Serie A - Toni dice la sua sui grandi bomber : “Cristiano Ronaldo re - sarà l’anno di Belotti”. E su Ribery… : Luca Toni, ex grande attaccante della Fiorentina e della Nazionale campione del mondo nel 2006, ha detto la sua sui bomber della prossima Serie A, in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Si parte, ovviamente, da Cristiano Ronaldo. «Cristiano vincerà la classifica cannonieri. Ci tiene molto, l’ha vinta sia in Inghilterra sia in Spagna: gli manca l’Italia». Si passa poi a Dybala. «Ha grandi potenzialità, ma da una ...

Cristiano Ronaldo a cuore aperto - dal ritiro alle accuse di stupro : “il 2018 è stato l’anno più difficile della mia vita” : La sincerità di Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese a cuore aperto in una lunga e profonda intervista da un’emittente del suo paese E’ un Cristiano Ronaldo sincero, quello che ha aperto le porte di casa sua all’emittente portoghese TVI per un’interessante e profonda intervista nel quale ha trattato diversi argomenti: “non ho bisogno del calcio per vivere bene, sono tranquillo a livello ...

Juventus - la parte fragile di Cristiano Ronaldo : il racconto commosso del portoghese : Cristiano Ronaldo si prepara per l’inizio della stagione con la maglia della Juventus con l’obiettivo di trascinare i bianconeri verso nuovi importanti obiettivi. “Il 2018 e’ stato l’anno piu’ difficile della mia vita a livello personale”. Intervista per l’emittente portoghese TVI, Cristiano Ronaldo racconta tutte le difficoltà dello scorso anno fuori dal campo con due situazioni che si sono ...

Cristiano Ronaldo svela un curioso aneddoto : “ecco cosa ha detto mio figlio quando ha visto la casa dove vivevo a Lisbona” : Cristiano Ronaldo e la visita alla sua casa di Lisbona col figlio Cristiano Junior: il racconto dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo ha faticato duramente per arrivare in alto: concentrazione, sudore e tanto coraggio hanno portato l’attaccante portoghese a raggiungere obiettivi strepitosi. CR7, da giovane, non navigava di certo nell’oro e abitava in una modesta pensione a Lisbona. Tempo fa, Ronaldo ha portato il ...

Cristiano Ronaldo - il curioso siparietto con il figlio : scopre la casa dove il padre viveva a Lisbona e… : La prima casa è come il primo amore, non si scorda mai. E’ quello che è successo a Cristiano Ronaldo, tornato a Lisbona insieme al figlio per visitare quella che fu la prima residenza. “Papà vivevi qui?“, ha chiesto incredulo il bambino. Le case di lusso, gli aerei privati, l’invidiabile parco macchine. Non tutto era così agli inizi per il fuoriclasse portoghese della Juventus, che nel corso di un’ intervista ...