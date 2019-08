Che possa nascere un governo Pd-M5s in realtà è difficilissimo | dice Parisi 

Fonte : agi

(Di giovedì 22 agosto 2019) “Non difficile”, ma “”. Così lo vede Arturo Parisi, fondatore dell'Ulivo insieme a Prodi alle alla metà degli anni Novanta, ministro della Difesa nel primodel Professore, l'incontro politico tra il Pd e i 5Stelle nell'intervista che compare sull'edizione di carta de La Stampa di Torino. “E tuttavia – aggiunge – non provarci equivarrebbe a riconoscere a Salvini non solo la prima parola ma anche l'ultima”. Ma il problema in ogni caso non è che il tentativo “riesca o fallisca”, ciò che conta “è il come”. Cioè che avvenga “alla luce del sole senza saltare nessun passaggio”, concedendosi il tempo necessario, “dedicando a ognuno il tempo che merita”. E per fugare ogni dubbio, Parisi aggiunge: “Non vorrei che qualcuno si attendesse che in pochi giorni si potesse produrre un accordo migliore di quello che l'anno scorso ha chiesto ai5S e alla Lega tre mesi. Non dico del ...

