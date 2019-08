Bambino di sei anni prende di nascosto il cellulare della mamma e fa una cosa incredibile

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Undi sei, Ashlyn Howell, era espertissimo di cellulari e li sapeva usare benissimo come tutti i suoi coetanei di questa generazione. Ilnon aveva alcun dubbio su come muoversi con un telefonino e allora un pomeriggio autunnale , mentre tutti dormivano, ha avuto un’idea che a lui è sembrata, fin da subito, geniale. Ha preso il telefoninoe ha fatto acquisti su Amazon per i regali di Natale, pensando a se stesso ma anche ai genitori. E così ha fatto 13 ordini dando, successivamente, la conferma. Questa vicenda è accaduta negli Stati Uniti, in Arkansas. La, Bethany Howell, che riposava il pomeriggio non si è accorta di nulla fino a quando non le sono arrivate le notifiche si Amazon . In un primo momento la donna ha pensato che l’account fosse stato violato ma poi ilha confessato tutto.

