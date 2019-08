Migranti | due naufraghi che si sono gettati in mare portati in Poliambulatorio

Migranti : dimessi dal Poliambulatorio i due naufraghi Open Arms soccorsi nella notte : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Stanno meglio e sono già stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola i due Migranti, evacuati dalla Open Arms, che nella notte sono stati ricoverati al Poliambulatorio per le visite. Si tratta di un uomo e di una donna che accusavano problemi cardiaci. Sulla na

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Stanno meglio e sono già stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola i due Migranti, evacuati dalla Open Arms, che nella notte sono stati ricoverati al Poliambulatorio per le visite. Si tratta di un uomo e di una donna che accusavano problemi cardiaci. Sulla nave spagnola sono rimasti adesso in 98.

Open Arms - sbarcano nove Migranti per motivi medici : due ricoverati. Camps : “Sequestrati da 19 giorni” : Open Arms resta ancora in mare. Diciannove notti nel Mediterraneo aspettando il via libera per un porto sicuro. “Sequestrati da 19 giorni”, scrive il fondatore della ong spagnola Oscar Camps su Twitter, mentre a bordo cresce la tensione. Questa mattina un migrante si è gettato in acqua e una motovedetta della guardia costiera è intervenuta per recuperarlo, mentre poco prima della mezzanotte in nove hanno lasciato la nave. I migranti ...

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – Alcuni Migranti si sono gettati in acqua dalla nave Open Arms per raggiungere la terraferma nuoto. Almeno due, come apprende l'Adkronos, sono stati recuperati e portati in salvo.

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – **In tutto** nove Migranti, tra cui due donne in avanzato stato di gravidanza e diversi bambini, sono stati evacuati dalla nave Open Arms per motivi medici. Le due donne sono state trasportate d'urgenza in elicottero a Palermo. "Una aveva ernia addominale enorme ed ha partorito con cesareo – spiega Open Arms **facendo un bilancio di questi giorni** – Evacuati anche un bambino di nove

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Altre nove Migranti, tra cui due donne in avanzato stato di gravidanza e diversi bambini, sono stati evacuati dalla nave Open Arms per motivi medici. Le due donne sono state trasportate d'urgenza in elicottero a Palermo. "Una aveva ernia addominale enorme ed ha partorito con cesareo – spiega Open Arms – Evacuati anche un bambino di nove mesi con difficoltà respiratorie, possibile

Migranti : caso Open Arms - presentati due esposti alla Procura di Agrigento : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Due nuovi esposti sul caso Open Arms sono stati presentati oggi alla Procura di Agrigento. Il primo è stato presentato questa mattina dai giuristi democratici in cui viene contestata la condotta del Prefetto di Agrigento Dario Caputo. In particolare i giuristi parlano

Migranti - Salvini : «Conte vuole lo sbarco di due navi Ong - non vedo perché autorizzarlo» : Le condizioni del mare peggiorano e Conte chiede al Viminale di autorizzare lo sbarco dei Migranti a bordo della nave della ong Open Arms. Ma da Matteo Salvini arriva un secco no: con il presidente...

Migranti - Conte chiede di autorizzare lo sbarco delle due Ong - Salvini rifiuta : "Non vedo perchè" : Condizioni meteo proibitive. Open Arms: "A bordo situazione deteriorata, l'equipaggio ha difficoltà a Contenere le persone"