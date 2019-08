Vacanze in camper con furto | la famiglia al mare e loro a rubare

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Claudio Carollo È stata smantellata una banda di ladri di etnia sinti che dal Piemonte portava le famiglie in vacanza in Veneto col, mentreandavano anelle abitazioni Partivano indal Piemonte e mentre le famiglie si godevano ildella riveraandavano a svaligiare le abitazioni della zona. I carabineri hanno smantellato una banda di ladri d'appartamento che agiva in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Tre sono stati arrestati, il quarto è ancora ricercato. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, tutti e quattro i componenti del gruppo appartenevano a un un più vasto nucleo familiare di etnia sinti residente in Piemonte, tra le province di Asti e Torino. I ladri andavano incon le famiglie nelle località turistiche dell'Adriatico e con la scusa della vacanza approfittavano per andare in giro in moto a mettere a segno furti nelle ...

