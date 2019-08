Riccione | coppia derubata in albergo Bottino da 40mila euro

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Valentina Dardari Erano in vacanza e dei ladri professionisti sono scappati con i gioielli e la cassaforte della camera dove erano contenuti Brutta sorpresa per due vacanzieri bergamaschi a. Dei ladri si sono introdotti nella loro camera d’e hanno portato via cassaforte e gioielli, del valore di. Probabilmente si tratta di rapinatori professionisti che si sono introdotti nella stanza con un doppione della chiave o un passpartout. Forse le telecamere di sorveglianza potranno dare una mano agli investigatori. Un colpo ben studiato quello avvenuto aa danno di unabergamasca. Dei ladri, due o tre, si sono introdotti nella camera di uno degli alberghi a quattro stelle più frequentato a. Quando la donna ieri pomeriggio, domenica 18 agosto, verso le 14,30 è salita nella stanza dopo aver pranzato, ha fatto l’amara scoperta. La ...

