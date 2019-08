Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Confermare(rinnovandogli il contratto) o lasciarlo partire e incassare una golosa plusvalenza. È questo il dubbio che sta assalendo il presidente del, Enrico Preziosi, in queste ultime ore. Se l'ivoriano dovesse restare in rossoblu allora il Grifone potrebbe persino chiudere il mercato senza botti in attacco, affidando all'ex Cittadella e al promettente Pimanonti le sorti dell'attacco. Se inveceandasse via, il club più antico di Italia dovrà necessariamente tornare sul mercato.pista difficile, ilnon molla E dato che la punta piace moltissimo a mister Andreazzoli l'alternativa dinon potrà essere di basso profilo. C'è l'idea, per il quale ilsi è mosso con decisione, trovando però nella Roma un difficile interlocutore. Le cifre dell'operazione sembrano proibitive, la società però spera in un saldo di fine mercato.oltretutto ...

jacopodantuono : Il #Genoa tenta #Kouamé con un nuovo ingaggio, non ci sarebbe solo #Defrel per sostituirlo - SampdoriaPress : Cagliari tenta di sbloccare per Defrel. Inserimenti Atalanta e Genoa -