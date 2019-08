Costanza Caracciolo non mostra la figlia Stella sui social | La proteggerò da questo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Luana Rosatospiega i motivi che hanno spinto lei e Bobo Vieri a non mostare il volto dellasui: la replica della ex Velina bionda ad un utente della rete Il 18 agosto scorso ladie Christian – Bobo – Vieri ha compiuto 9 mesi. La ex Velina di Striscia la notizia ha postato una tenera foto in compagnia della piccola ma, ancora una volta, ha preferito nonre il suo volto sui. ‘Felice nono mese mio piccolo amore’, ha scritto lasu Instagram, allegando uno scatto che la ritrae in acqua con la piccola, dolcemente adagiata su una ciambella gialla con tanto di cappellino bianco che la protegge dal sole. Ancora una volta, quindi, la compagna di Vieri ha preferito nonre ai suoi follower il volto dellaalimentando la curiosità in coloro che la seguono costantemente ...

