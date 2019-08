Cagliari | Nainggolan fa gli auguri a Dzeko | sui social esplode la polemica

Cagliari - Nainggolan si presenta : “E’ stato facile dire sì - ho voglia di fare bene” : Radja Nainggolan si presenta ai suoi vecchi/nuovi tifosi e si prepara all’inizio della nuova avventura in maglia rossoblù. Maglia numero 4, carattere, grinta e voglia di dimostrare tutto il suo valore. Il centrocampista ha svolto oggi il suo primo allenamento, poi la conferenza stampa con presentazione ufficiale. Leggi anche: Cagliari, UFFICIALE Nainggolan: “Sono tornato a […] L'articolo Cagliari, Nainggolan si presenta: ...

Il Cagliari, tramite i propri canali social e sito internet, ha ufficializzato il ritorno in rossoblù di Radja Nainggolan. Un video messaggio carico di adrenalina e voglia di confrontarsi immediatamente con l'inizio della nuova avventura in maglia rossoblù.

Nainggolan torna a Cagliari : lavorerò per far ricredere l'Inter : Nainggolan torna a Cagliari: lavorerò per far ricredere l'Inter. Si è trattenuto in campo più del previsto agli ordini di Rolando Maran

Nainggolan : “Il mio cuore appartiene al Cagliari” : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “La vita è un viaggio e come ogni viaggio arriva il momento in cui cercare un porto sicuro. E’ lì che decide il cuore e il mio appartiene al Cagliari e alla Sardegna, alla famiglia rossoblù. Con questa maglia addosso sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Adesso sono pronto per nuove battaglie. Sono tornato a casa, la mia casa”. E’ il messaggio video con cui Radja Nainggolan ...

Prima conferenza stampa dopo il suo ritorno a Cagliari per Radja Nainggolan, arrivato in prestito dall'Inter. Il centrocampista belga ha militato nel club sardo dal 2010 al 2014, prima di approdare alla Roma e dunque, lo scorso anno, in nerazzurro: "Il presidente Giulini ha fatto una cosa quasi impossibile: lo ringrazio, mi ha convinto subito a tornare qua. Avevo altre offerte ma per me è stato semplice scegliere. Avevo in

Il centrocampista belga è stato presentato oggi in conferenza stampa, parole al miele per il Cagliari e per il presidente Giulini E' il giorno della presentazione di Radja Nainggolan, il Cagliari si sfrega le mani per il ritorno del centrocampista belga, liquidato dall'Inter e tornato subito in Sardegna. Alessandro Tocco/LaPresse Davanti ad una sala stampa gremita in ogni ordine di posto, il 'Ninja' ha risposto alle

Il Cagliari è sicuramente uno dei club più attivi in Serie A, è vero che i sardi hanno dovuto fare i conti con la cessione del centrocampista Barella che è passato all'Inter, partenza pesantissima che però ha spinto il Cagliari ad operare massicciamente sul mercato e costruire una squadra ancora più forte, la squadra di Maran può togliersi importanti soddisfazioni per la prossima stagione e perchè no

Claudia Lai - moglie Nainggolan/ "Chemioterapia? Sii forte". E Radja passa al Cagliari : Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan combatte il tumore: "Chemioterapia? Sii forte". E il marito oggi torna ufficialmente al Cagliari.

"FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 del centrocampista Radja Nainggolan al Cagliari Calcio", si legge nella nota.

Radja Nainggolan va in prestito dall’Inter al Cagliari : Dopo una sola stagione all'Inter, che un anno fa lo pagò oltre 30 milioni di euro, è andato in prestito alla sua ex squadra

Il Cagliari 2019-20 potrebbe essere davvero la grande rivelazione del prossimo campionato di Serie A. La squadra sarda sta investendo tanto in questo calciomercato e lo conferma l'arrivo di due giocatori come Rog e Nainggolan. Senza dimenticare le tante trattative in essere che potrebbero portare in Sardegna altri giocatori di primo piano come Nandez e Defrel. In panchina è stato confermato Rolando Maran, navigato tecnico che lo scorso anno ha