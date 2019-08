Migranti | medico Lampedusa | ‘polemiche fuori luogo | non sono fazioso su referti medici’

Migranti : medico Lampedusa - ‘mi segnalano venti casi di scabbia sulla Open Arms’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Mi hanno segnalato venti casi di scabbia sulla nave Open Arms con croste purulente. Mi domanda perché non li facciano scendere…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa che coordina le visite mediche dei Migranti a bordo della nave Open Arms. L'articolo Migranti: medico Lampedusa, ‘mi segnalano venti casi di scabbia ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘l’unico caso più grave una giovane affetta da otite’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Delle 13 persone visitate al Poliambulatorio di Lampedusa, solo una giovane donna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell’otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all’hotspot”. A parlare con l’Adnkronos è Francesco Cascio che da qualche mese è il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa. ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘mi segnalano venti casi di scabbia sulla Open Arms’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Mi hanno segnalato venti casi di scabbia sulla nave Open Arms con croste purulente. Mi domanda perché non li facciano scendere…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa che coordina le visite mediche dei Migranti a bordo della nave Open Arms. L'articolo Migranti: medico Lampedusa, ‘mi segnalano venti casi di scabbia ...

Open Arms - scontro su condizioni Migranti. Salvini : “Emerganza sanitaria? Balle”. Il medico di Lampedusa è un ex di Forza Italia : Ha visitato i migranti fatti sbarcare dalla Open Arms per motivi sanitari. E ha stabilito che, contrariamente a quanto constatato dai medici a bordo, sono “tutti in buona salute, solo uno aveva una otite, gli altri non avevano alcuna patologia come abbiamo accertato in banchina. Infatti, sono stati tutti condotti nell’hotspot”. “C’è qualcosa che non funziona perché tra i 13 migranti fatti sbarcare dalla Open Arms per ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'comandante ha chiesto medico - situazione drammatica' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Non li vogliono fare scendere, c'è un ordine del Viminale, ma la situazione a bordo, a quanto mi ha detto il capitano, è drammatica". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lampedusa Toto Martello che si è recato al porto dell'isola dove da oltre due ore ha attraccato,