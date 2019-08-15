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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 18 | 15 Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 17:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 18:15 (Di giovedì 15 agosto 2019) Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 17:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL6 Roma-CASSINO LA CIRCOLazioNE E’ ANCORA RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI FROSINONE E CECCANO. DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da ...
Fonte : romadailynews

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