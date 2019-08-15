romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 18:15: VIABILITÀ 15 AGOSTO 2019 ORE 17:20… - LuceverdeRadio : RT @muoversincampan: A30 Caserta-Salerno: un incendio esterno all'arteria potrebbe creare disagi a chi guida nel tratto compreso tra Nola e… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Sanità: Grillo, 'nel Lazio crisi pronto soccorso responsabilità governatore' Affaritaliani.it
Roma, 15 lug. (AdnKronos Salute) - "C'è una gerarchia di responsabilità. L'ospedale San Camillo di Roma", ad esempio, "è amministrato da un direttore ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 17:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 16:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 16:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 15:20 CECATI ALESSANDRO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER CHI VIAGGIA IN TRENO SULLA LINEA FL6 Roma-CASSINO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E TIVOLI E TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE L’AQUILA SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN USCITA DA Roma SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI E CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E TIVOLI E TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE L’AQUILA SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA RALLENTAMENTI SULL’APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL QUARTO CANCELLO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA RALLENTAMENTI SULL’APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 AGOSTO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALL’AURELIA, DOVE SI È VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA; AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA LAURENTINA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. MOLTO TRAFFICATA LA VIA LITORANEA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANDIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO DOVE SI È ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...