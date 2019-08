Migliaia di soldati cinesi hanno partecipato a una parata militare al confine con Hong

Fonte : ilpost

(Di giovedì 15 agosto 2019) Secondo AFP,diavrebberoa unain uno stadio di Shenzhen, città della Cina che si trova appena al di là delconKong. Diversi testimonidetto di avere visto all’interno

Gianpz : RT @_umbertomassa: Ricordo che la cd. foiba di basovizza è forse il più grande falso storico in italia. Le 'migliaia di morti' non ci sono… - dolcebettino : RT @_umbertomassa: Ricordo che la cd. foiba di basovizza è forse il più grande falso storico in italia. Le 'migliaia di morti' non ci sono… - hampelotto2 : RT @_umbertomassa: Ricordo che la cd. foiba di basovizza è forse il più grande falso storico in italia. Le 'migliaia di morti' non ci sono… -