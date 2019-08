Juve | Higuain sarebbe pronto a giocarsi il posto sia con Dybala | sia con Icardi

Ciccio Graziani : “Fossi la Juve terrei Higuain - ho l’impressione che abbiano difficoltà col bilancio” : “Fossi la Juventus terrei Higuain. È l’attaccante ideale per giocare con Ronaldo, scommetterei di nuovo su di lui. Non so se la Juventus avrà problemi di bilancio, certo è che il monte ingaggi è sensibilmente aumentato. Si ha l’impressione che sia un po’ in difficoltà perché ha la necessità di vendere i vari Khedira, Matuidi, Mandzukic e via dicendo“. Sono le parole, a Radio Sportiva, di Ciccio Graziani, che ...

Juventus - non solo Higuain : altro affare in arrivo con la Roma : Juventus – Dopo la mancata cessione all’Arsenal, per Daniele Rugani resta viva la possibilità di lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. L’affare Spinazzola-Luca Pellegrini testimonia l’ottimo rapporto esistente tra i Romanisti che sono alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Manolas al Napoli, e di un attaccante che possa sostituire Dzeko, con Higuain sempre nel […] More

Juventus - tra i possibili partenti ci sarebbero anche Mandzukic e Higuain : Ieri la Juventus era a Stoccolma per sfidare l'Atletico Madrid. Al termine della partita contro gli spagnoli Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa e ha toccato diversi argomenti e ovviamente si è soffermato anche sul mercato. Il tecnico toscano ha spiegato che adesso la Juve deve sfoltire la sua rosa perché ad oggi dovrebbe tenere fuori sei giocatori dalla lista Champions. Il mercato, a quanto pare, sta creando alcune difficoltà alla ...

Juventus - la probabile formazione anti Atletico : in attacco dovrebbe toccare a Higuain : Oggi, la Juventus tornerà in campo per giocare contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri questo sarà un test molto importante per capire come procede la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Maurizio Sarri vorrà capire come procede l'apprendimento dei suoi schemi da parte dei giocatori juventini. Il tecnico tatticamente non presenterà novità e punterà ancora fortemente sul 4-3-3. In attacco, la Juve si presenterà con il tridente che ...

Mercato Juventus - incontro Sarri-Paratici : in ballo Dybala - Higuain - Khedira : Mercato Juventus – Tra campo e Mercato, quella odierna sarà una giornata importante per la Juventus. A margine dell’amichevole contro l’Atletico Madrid, riporta ‘Tuttosport’, Sarri avrà modo di incontrare il d.s. Paratici. incontro che serve per confrontarsi su come condurre gli ultimi 24 giorni di Mercato; un vertice che avrà come argomento principale la gestione delle cessioni. Mercato […] More

Calciomercato 10 agosto : Juve - Higuain resta? Napoli - passi avanti per Lozano. Inter-Dzeko - si chiude : Calciomercato 10 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 10 agosto. JuveNTUS– Continua a tenere banco il possibile scambio alla pari tra Icardi-Dybala. Tuttavia, come riportato nelle ultime ore, Paratici sarebbe pronto a mettere il veto alla cessione del numero 10 argentino. Novità anche sul fronte Higuain, il Pipita potrebbe essere confermato. INTER– passi […] L'articolo Calciomercato 10 agosto: Juve, Higuain resta? ...

Higuain Juventus - decisione presa dal Pipita : ecco la situaizone : Higuain Juventus – Per un Paulo Dybala che potrebbe ancora partire, c’è un Gonzalo Higuain che non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus. L’ex Chelsea, nonostante sia stato messo sul mercato dai bianconeri, sta infatti cercando di convincere Maurizio Sarri e la dirigenza juventina a scommettere ancora su di lui. Il ‘Corriere di Torino’ parla infatti di un Higuain […] More

Il muro di Higuain starebbe resistendo al pressing della Juve ed alla corte della Roma : In questa sessione estiva la Juventus è proiettata verso una rivoluzione radicale, spesso non condivisa dai tifosi. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri e l'investitura di Maurizio Sarri, adesso sta procedendo nella cessione di alcune pedine considerate fino allo scorsa stagione intoccabili. Il reparto offensivo sarebbe quello destinato a subire gli sconvolgimenti più eclatanti, infatti è già stato ceduto Moise Kean all'Everton, si sta ...

Calciomercato Juventus - Perin dice addio : è fatta. Higuain - arriva la sorpresa! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come riportato da “Sportmediaset“, Perin avrebbe raggiunto un accordo totale con il Monaco e sarebbe pronto a dire sì all’inizio della nuova avventura. Accordo raggiunto anche tra le due società. Prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Tutto dipenderà dalle visite mediche. […] L'articolo Calciomercato Juventus, Perin dice ...

Higuain - il padre : “Vuole restare alla Juventus - ha un contratto lungo” : Il padre dell’attaccante Gonzalo Higuain ha rilasciato un’intervista a Radio Continental Corrientes: “In Italia è felice. Ha un rapporto speciale sia con i tifosi e soprattutto con la stessa dirigenza, potrebbe chiudere la sua carriera alla Juventus, ha ancora due anni di contratto.” Tutte le strade portano a pensare che Gonzalo Higuain resterà alla Juventus. Il Pipita ha rifiutato la Roma, che da tempo sta facendo ...

Calciomercato Juventus - l’indizio del padre di Higuain : “Ci piacerebbe che chiudesse con il River - ma…” : Giorni decisivi per il Calciomercato. Tante le situazioni in bilico, tra le quali spicca quella di Higuain. A parlare del futuro dell’argentino ci ha pensato il padre George che, dall’Argentina, ha parlato del figlio: “Gonzalo è in buon momento per chiudere la sua carriera nei prossimi due anni alla Juventus. A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River, c’è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo”. Juventus, svelata ...

