Francesca De Andrè replica a Gennaro | ‘Sono e rimarrò tonda’

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019)Lillio eDesi sono lasciati. Dopo le parole al veleno del modello, è arrivata ladell’opinionista genovese. Nella giornata di ieri 12 agosto, l’ex gieffino ha annunciato sui social l’addio a. Tra i vari motivi per cui la relazione sarebbe finita, ci sarebbe l’ombra di Giorgio Tambellini.dopo essersi sfogato infatti, avrebbe allegato una foto su Instagram in cui si legge che la Deha ripreso a seguire il suo ex sui social. Dopo una notte di silenzio, la nipote del Faber ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione, per evitare le polemiche.tramite il suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi fan che avrebbe preferito tenere la vicenda lontano dai riflettori. Dal momento che il suo ex coinquilino ha deciso di mettere tutto in piazza, allora si è sentita in dovere di spiegare il suo comportamento. Stando al ...

