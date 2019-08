Cgil | Cisl e Uil | il Paese non può aspettare le alchimie della politica

Cgil - Cisl - Uil : da crisi rischio crescita : 17.46 In una nota unitaria Cgil Cisl e Uil esprimono grande preoccupazione per l' instabilità politica che "può ulteriormente ridurre le condizioni per la crescita del Paese, aggravare la situazione economica e sociale del mondo del lavoro e dei pensionati,non far svolgere alcun ruolo al nostro Paese nella costruzione di un'Europa sociale". Servono "risposte immediate, di un governo nel pieno delle sue funzioni, non si possono più aspettare le ...

Spi Cgil - Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia contro l’assessorato regionale alla salute : Al centro dell'incontro tra i segretari generali Maurizio Calà, Alfio Giulio e Antonino Toscano, rappresentanti sindacali delle sigle Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia che si è tenuto a Enna, i temi di sanità e welfare. I sindacati a fianco dei lavoratori Un bilancio negativo quello tracciato dalle sigle dei pensionati Cgil, Cisl e Uil a seguito di una presa di consapevolezza dell'attuale situazione delle politiche sociali, attuata dai ...

Palermo : domani attivo Cgil - Cisl e Uil su partecipate : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - attivo unitario sulle società partecipate del Comune di Palermo domani, alle 9.30, presso la Camera del Lavoro di via Meli. Cgil, Cisl e Uil affronteranno il tema del rilancio e del futuro delle società partecipate del Comune, della qualità dei servizi, del funzionament

Editoria : crisi Giornale di Sicilia - Cgil e Cisl chiedono incontro a governo e Fieg : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Le segreterie territoriali di Slc Cgil e Fistel Cisl hanno richiesto un incontro urgente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico e alla Fieg per chiedere "il massimo coinvolgimento delle istituzioni sulla drammatica condi