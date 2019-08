Astronomia | “catturata” per la prima volta l’onda d’urto del Sole | aiuterà a studiare le

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) Per lae’ stata misurata l’onda d’urto cosmica generata dal, nata dallo scontro fra le raffiche di particelle emesse dalla nostra stella, cioe’ il vento solare. Averla ‘catturata’ permettera’ di comprendere meglio le tempeste magnetiche terrestri che possono mandare in tilt le comunicazioni radio e i satelliti e che possono essere generate da queste onde d’urto. Il risultato, pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research, si deve ai ricercatori coordinati da Ian Cohen, dell’americana Johns Hopkins University ed e’ stato possibile grazie ai satelliti della Nasa MMs (Magnetospheric MultiScale). “I satelliti Mms hanno ottenuto misure senza precedenti, in piu’ punti e ad alta risoluzione”, scrivono i ricercatori. L’onda d’urto catturata dai quattro satelliti della Nasa si ...