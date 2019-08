Serie D | al via la stagione del Palermo | il ritiro ed i 17 convocati

Il Tar congela il ricorso del Cerignola. Ghirelli : «Via a Serie C a 60 squadre» : Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di Figc che chiedeva la sospensiva della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, con la quale il Cerignola veniva riammesso in Serie C. La trattazione nel merito del ricorso è stata fissata per il 9 settembre, oltre l’avvio del campionato di […] L'articolo Il Tar congela il ricorso del Cerignola. Ghirelli: «Via a Serie C a 60 squadre» è stato ...

Humble Store da il via ad una Serie di sconti a tema 2K Games : Il famoso Store digitale Humble Store ha da poco aperto i nuovi saldi a tema 2K Games, i giocatori PC potranno quindi mettere le mani su decine di giochi in sconto fino all'80%. Di seguito potete trovare una comoda lista con tutte le offerte più convenienti, tuttavia se volete consultare tutte le proposte non vi resta che andare sul sito ufficiale.Cosa ne pensate di questi sconti? Cosa avete intenzione di acquistare?FONTE: Humble StoreLeggi ...

Se Neymar va via il PSG fa spesa in Serie A : occhi puntati su Dybala e Donnarumma : Se Neymar dovesse lasciare il PSG il club francese sarebbe pronto a fare la spesa in Serie A: obiettivi Paulo Dybala e Gianluigi Donnarumma Neymar non si è rassegnato all’idea di lasciare il PSG per fare ritorno al Barcellona e il club parigino, dopo diversi tentativi fatti per trattenerlo, non si opporrebbe ad un’importante offerta di mercato che, va sottolineato, ad oggi non è ancora arrivata. La proposta del Barcellona ...

Lega Serie A - al via la campagna #STOPIRACY : la pirateria uccide il calcio : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria tra gli adulti in Italia supera il 60%. Le azioni che la Lega Serie A si prefigge di portare avanti ...

Ripescaggi Serie C - ricorso Cerignola : tutto rinviato al 5 agosto : Situazione ancora incerta per quanto riguarda i Ripescaggi nel campionato di Serie C, nel dettaglio tutto potrebbe ancora cambiare considerando il ricorso presentato dal Cerignola che ha chiesto di disputare nella prossima stagione la terza Serie italiana. Nella giornata di oggi è andata in scena l’udienza hanno partecipato il presidente e il patron dell’Audace, Nicola e Michele Grieco, oltre al sindaco di Cerignola Metta e ...

Al via la stagione di Dazn : Serie A - Liga - Ligue 1 (e anche Eurosport) : Parte la nuova stagione sportiva di Dazn. Si spera quest’anno con meno problemi tecnici. Il prezzo è rimasto invariato: 9.99 euro al mese. Confermate le tre partite di Serie A ogni turno di gioco, così come tutte le partite di Serie B. Dazn conferma la Liga spagnola e Ligue 1 francese, così come il campionato olandese (l’Eredivisie), americano, giapponese e cinese, le due coppe inglesi, la Serie B d’Inghilterra (la ...

Calendario Serie A – Pronti via Fiorentina-Napoli e Juventus-Napoli. Le ultime due contro Inter e Lazio : Il Calendario di Serie A 2019-2020 PRIMA GIORNATA Cagliari-Brescia Fiorentina-Napoli Verona-Bologna Inter-Lecce Parma-Juventus Roma-Genoa Sampdoria-Lazio Spal-Atalanta Torino-Sassuolo Udinese-Milan SECONDA GIORNATA Atalanta-Torino Bologna-Spal Cagliari-Inter Genoa-Fiorentina Juventus-Napoli Lazio-Roma Lecce-Verona Milan-Brescia Sassuolo-Sampdoria Udinese-Parma TERZA ...

Diritti Tv - c’è l’ok : via libera della Lega Serie A alla trattativa con Mediapro : Diritti Tv, attraverso una nota la Lega Serie A comunica di aver dato l’ok alla trattativa con Mediapro. Ecco il testo. “L’Assemblea della Lega Serie A, all’unanimità, intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l’assegnazione dei Diritti audiovisivi per il triennio 2021/2024, valuta positivamente l’ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai ...

Calendario Serie A in diretta : sorteggio delle 19 giornate - via il 24 agosto : La Serie A 2019-20 riparte con il Calendario delle 19 giornate che sarà reso noto nella serata di oggi lunedì 29 luglio. Tanta curiosità per i tifosi che aspettano con ansia il sorteggio per iniziare magari ad appuntare le date delle partite più importanti. sorteggio che seguiremo in diretta su Blasting News a partire dalle ore 18.45, conosceremo dunque tutte le sfide del prossimo campionato che prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto. Cosa ...

Serie A - al via l’assemblea : si decide su Mediapro : È cominciata l’assemblea di Lega Serie A in cui si potrebbe votare la proposta di Mediapro riguardo la partnership tecnica per la realizzazione del canale della Serie A. Presenti tutti i rappresentanti dei club che poi assisteranno al sorteggio dei calendari della prossima stagione, negli studi Sky. Sul tavolo quindi l’argomento principale resta Mediapro. L’ultima […] L'articolo Serie A, al via l’assemblea: si ...

Calendario Serie A 2019-20 - sorteggio/ Diretta tv : ecco i 20 allenatori al via! : sorteggio Calendario Serie A 2019-2020, Diretta tv e con live streaming video: le partite, il tabellone, i derby e le 38 giornate di campionato.

Baseball - Serie A1 2019 - 14a giornata : il maltempo rinvia due match su quattro : Si è giocata una parte dell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A1 di softball, e non ha rilasciato un verdetto definitivo, poiché la pioggia si è messa di mezzo per interrompere il programma, rinviando due partite. In particolare, soltanto la seconda partita tra Bologna e Godo e la prima tra San Marino e Redipuglia. Il successo della Fortitudo Unipolsai è netto, un 9-0 che arriva dopo cinque inning: l’arrivo della ...

ZeroZeroZero - la Serie dal libro di Roberto Saviano in anteprima al Festival di Venezia : ZeroZeroZero, la serie Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, sarà in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Due episodi della serie – una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon – verranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del ...

Al via le riprese de Gli Orologi del Diavolo - la Serie di Rai1 con Beppe Fiorello : trama e cast : Hanno preso ufficialmente il via le riprese de Gli Orologi del Diavolo, la serie di Rai1 con Beppe Fiorello nei panni del protagonista. Nelle scorse settimane si è molto parlato della serie perché in un primo momento si è pensato potesse finire su Canale 5 segnando l'arrivo dell'attore proprio sulla rete ammiraglia Mediaset. La notizia fu spesso smentita dalla stessa produzione della serie a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai ...