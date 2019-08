MotoGp – Clamoroso colpo di scena a Spielberg | Zarco chiede la rescissone del contratto

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : DOVIZIOSO EPICO!!! Sorpasso clamoroso a Marquez all’ultima curva! Rossi : “Dovizioso è un campione” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA LA CRONACA DELLA GARA VIDEO IL Sorpasso DI DOVIZIOSO ALL’ULTIMA CURVA SU Marquez VIDEO HIGHLIGHTS GP Austria VIDEO DUELLO Marquez-DOVIZIOSO, ULTIMO GIRO DA BRIVIDI VIDEO DUELLO Marquez-DOVIZIOSO, ULTIMO GIRO DA BRIVIDI ANDREA DOVIZIOSO: “UNA VITTORIA STUPENDA, LA DEDICO A LUCA” VALENTINO Rossi: “POTEVO LOTTARE PER IL PODIO, SIAMO SULLA ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : DOVIZIOSO EPICO!!! Sorpasso clamoroso a Marquez all'ultima curva! Rossi 4° : 14.45 Con ancora negli occhi il Sorpasso clamoroso di DOVIZIOSO non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione! Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.44 Rossi vince il derby interno con Vinales mentre Bagnaia è ottimo settimo 14.43 CHE EMOZIONI!!!! Che vittorie per Dovi!!!!!!!!!!!! Grande podio anche per Quartararo 14.42 ORDINE DI ARRIVO 1 4 A. ...

MotoGp – Né Honda - né Ducati : per Jorge Lorenzo si profila un clamoroso ritorno in Yamaha! : Jorge Lorenzo finito al centro di diversi rumor di mercato. Il pilota maiorchino sempre più lontano dalla Honda: l’ultima pista porta al ritorno in Yamaha Estate caldissima quella di Jorge Lorenzo. Il pilota maiorchino, fermo per infortunio, resta comunque al centro delle cronache sportive per diversi rumor di mercato sorti, nelle ultime ore, che lo vedono sempre più lontano dalla Honda. Del resto, con la casa giapponese il feeling non è ...

MotoGp – Marquez trionfa a Brno - il retroscena è clamoroso : “ecco cosa ho detto al team dopo al warm up” : Marc Marquez rivela un clamoroso retroscena: le parole del campione del mondo in carica dopo la vittoria di oggi a Brno Marc Marquez stratosferico a Brno: lo spagnolo della Honda ha conquistato oggi la sua 50ª vittoria in top class, sbaragliando la concorrenza con un ottimo vantaggio e confermandosi sempre più leader della classifica piloti. Due Ducati sul podio, con Dovizioso e Miller rispettivamente secondo e ...