Le polemiche intorno al funerale di Diabolik

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il Tar ha rigettato la richiesta dei familiari di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio ucciso mercoledì scorso con un colpo di pistola alla nuca, di annullare l'ordinanza della Questura di Roma che ha disposto funerali in forma privata domani alle 6 di mattina al cimitero Flaminio per "motivi di sicurezza". La richiesta era stata fatta dopo che una lettera di Angela Piscitelli, sorella di Fabrizio, l'ex capo ultras della Lazio ucciso a Roma, era stata indirizzata "al questore Carmine Esposito, al prefetto di Roma e al ministro dell'Interno Matteo Salvini" dove si ribadiva l'intenzione "di celebrare liberamente ildi mio fratello usando tutti gli strumenti legali a disposizione in un paese democratico". Dopo aver appreso del rigetto, la famiglia diha fatto sapere che domani mattina non è intenzionata a recarsi alle esequie private disposte con ...

