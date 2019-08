Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 12 agosto 2019) Tra le protagoniste di questa sessione di calciomercato c’è certamente il, che ha messo a segno una serie di “colpi” davvero interessanti. Ma l’ambizione del club si può notare anche dalla volontà di guardare all’estero per espandere il brand. La società si appresta infatti a svarcare in. Si tratta della prima volta di … L'articolo Ilincon ladi

CalcioFinanza : Il Cagliari sbarca in Cina: parnership con la città di Xiapu - Andrearey91 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Il #Cagliari sbarca in Cina: via alla visita con Passetti e Conti - UnioneSarda : #Sardegna - Il #Cagliari sbarca in Cina: via alla visita con Passetti e Conti -