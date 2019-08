Iran Parla la moglie di Ahmadreza Djalali | il ricercatore condannato a morte per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) “Hoto con mio marito solo pochi minuti, mi ha detto che è stato bendato e trasferito in un luogo sconosciuto, non sa neanche lui dove sia stato in questi ultimi dieci giorni. Gli hanno fatto delle domande e mi ha detto che probabilmente vogliono rivedere il suo caso, ma non sappiamo se in maniera positiva o negativa”. Vida Mehrannia è ladelianoinnel 2016, recluso nel carcere di Evin e di cui non si avevano notizie da circa 10 giorni. Il 29 luglio scorso, alcuni agentiiani sono entrati nella sua cella, lo hanno bendato e trasferito dalla prigione, nota anche come “università di Evin” per l’alto numero di intellettuali e ricercatori incarcerati, in un luogo non identificato.ha potuto comunicare solo con sua madre, che vive in, dopodiché nessuno aveva più avuto notizie circa la sua sorte. Solo ...

