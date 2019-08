Di Maio | “Ora subito al voto” Renzi | “Salvini ha paura di me” E il Pd | “Nessun governo

M5s - Di Maio e l’analisi della sconfitta con gli attivisti : “Ora fare i conti con la realtà. Ma non chiudiamoci tra i puri” : “Siamo cresciuti con la consapevolezza che andando al governo si poteva fare tutto, è arrivato il momento di fare i conti con la realtà”. Sono passate più di due ore dall’inizio dell’assemblea degli attivisti M5s di Milano e Luigi Di Maio passeggia avanti e indietro sul palco del Teatro Menotti con il microfono in mano. E’ venerdì 5 luglio e lui partecipa a uno dei tanti eventi territoriali per la riorganizzazione del Movimento. Ha ascoltato ...

Salvini accusa Di Maio sulle crisi industriali e avvisa i suoi ministri : “Ora tenetevi pronti” : «Le cose non girano per il verso giusto. tenetevi pronti per qualunque evenienza». Quando si è trovato di fronte i suoi ministri, con accanto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che non avrebbe usato parole amichevoli sui 5 Stelle, Matteo Salvini ha fatto capire che la corda si potrebbe spezzare improvvisamente. Nell’incontro a casa sua nel pome...