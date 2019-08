E’ già possibile preordinare gli accessori per Samsung Galaxy Note 10 in alcuni mercati

Uomini e Donne - Katia Fanelli possibile tronista : 'Nell'aria c'è già qualcosa' : Katia Fanelli è stata una delle indiscusse protagoniste dell'ultima stagione di Temptation Island. La ragazza "fotonica" ha conquistato il pubblico con la sua solarità e simpatia, anche se l'epilogo della sua avventura televisiva non è stato dei migliori. La storia con Vittorio Collina, infatti, non ha superato la prova dell'isola delle tentazioni e lui, dopo il falò di confronto, è corso dalla single Vanessa, chiedendole di conoscersi meglio ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : sorteggiato il tabellone. Strada pericolosa per Nadal - possibile Fognini-Coric al terzo turno : Il sorteggio del Masters 1000 di Montreal, privo di Novak Djokovic, Roger Federer e Juan Martin del Potro, porta in dote un tabellone non di facile lettura per il genere di sorteggi capitati ai big. Rafael Nadal, numero 1 del seeding, si trova di fronte uno spot di tabellone con molti giocatori che amano il cemento americano (l’australiano Alex de Minaur) oppure si trovano in un buon periodo. Non sarà per lui facile arrivare fino alla ...

È possibile una teologia degli extraterrestri? : L'anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna ha generato un gran numero di articoli che avevano per tema lo spazio. Tra essi figura l'intervista di Agi a Jessica Meir, la possibile futura prima donna sulla Luna, che ha dichiarato di credere nell'esistenza degli alieni. In proposito, ho spesso colto da parte di non pochi cristiani, una posizione di chiusura. Una vita extraterrestre, statisticamente possibile, sarebbe per loro invece ...

Parcheggiare facilmente e senza stress : è possibile col nuovo Parking Lot Sensor di Bosch : Posteggiare meglio e senza stress grazie ai Sensori Bosch per la ricerca di parcheggio. Gestione efficiente dei posti auto nelle smart cities. Mappa affidabile delle città grazie a dati precisi sul traffico e tanto altro Le città affrontano ogni giorno il problema del traffico intenso e le relative emissioni dei veicoli a cui si sommano il rallentamento generato dagli automobilisti in cerca di un parcheggio libero (in media 20 minuti) e ...

Vedere le fratture delle placche terrestri è possibile : nella natura selvaggia dell’Islanda si possono ammirare le viscere della Terra : Non sono molti i luoghi sulla Terra dove si possono Vedere concretamente i cosiddetti limiti di placca. Uno di questi, forse uno dei più affascinanti, è la dorsale Medio-Atlantica islandese, dove la placca Nord-Americana si allontana da quella Euroasiatica, ‘spingendosi’ l’una con l’altra. La frattura presente presso la grotta di Grjótagjá, piccola cava lavica nei pressi del lago Mývatn, è uno di quei luoghi dove si ...

10 frutti esotici da assaggiare il prima possibile : Ci sono paesaggi da mozzare il fiato, culture da scoprire, tradizioni con cui è meraviglioso venire a contatto. Ma quando si decide di partire per un Paese lontano bisogna senz’altro fare i conti con un altro fattore fondamentale: è assolutamente imprescindibile l’assaggio della cucina locale. A partire da tutti quei prodotti insoliti del territorio che è possibile trovare solamente in loco. Come certi frutti, per esempio, che ...

MotoGp – Il campionato già chiuso e le voci sul possibile ritiro di Lorenzo - Crutchlow difende Jorge : “abbiate rispetto!” : Cal Crutchlow difende Jorge Lorenzo dopo le recenti voci di un suo possibile ritiro: le parole del britannico della LCR La MotoGp è in vacanza: dopo la gara di domenica al Sachsenring i piloti possono finalmente godersi un po’ di relax con la pausa estiva della stagione 2019. Marc Marquez domina la classifica piloti con un ottimo vantaggio sui suoi rivali, ma al ritorno in pista sono in tanti a voler dare filo da torcere allo ...

Tour de France 2019 - Steven Kruijswijk possibile sorpresa. già quinto nel 2018 - nel 2016 sfiorò un Giro d’Italia… : Steven Kruijswijk potrebbe davvero essere la grande rivelazione del Tour de France 2019, oggi l’olandese si è messo in luce durante la cronometro a squadre andata in scena a Bruxelles e ha dominato la prova contro il tempo insieme alla sua Jumbo-Visma che ha potuto conservare la maglia gialla con Mike Teunissen. Il capitano per la classifica generale ha guadagnato un tesoretto importante nella capitale belga, i 27 km di un percorso poco ...

Volete sostituire lo smartphone a rate dopo già sei mesi? Con TIM Next Plus è possibile : TIM Next Plus è la soluzione studiata dall'operatore per consentire ai propri clienti di sostituire uno smartphone di fascia alta acquistato dal 6°al 30° mese L'articolo Volete sostituire lo smartphone a rate dopo già sei mesi? Con TIM Next Plus è possibile proviene da TuttoAndroid.

FCA-RENAULT/ La conferma dal Giappone : l'intesa è ancora possibile : La trattativa per una fusione tra Fca e Renault potrebbe riprendere. Lo si è capito da quello che è accaduto all'assemblea degli azionisti di Nissan

Calciomercato Milan - Kessié non rientra nei piani di Giampaolo : possibile uno scambio [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Il centrocampista ivoriano, impegnato in Coppa d’Africa, dovrà essere riscattato dai rossoneri con il versamento dei 20 milioni mancanti all’Atalanta, dopo gli 8 di prestito oneroso e i 2 di bonus già pagati. Ma molto ...

Genoa a York Capital - fumata grigia per la possibile cessione : I contatti tra il Genoa e York Capital, fondo di investimento interessato all'acquisto del club rossoblu, non sono ancora decollati in qualcosa di più concreto. I giorni passano e l'operazione sembra vivere una fase di stallo, forse incagliata nell'analisi dei conti necessaria per dare il via ad una vera e propria trattativa tra le parti. Grifone agli americani, ancora non ci siamo La scorsa settimana il presidente Enrico Preziosi aveva di fatto ...