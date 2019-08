Diabolik | divieto funerali pubblici ma la sorella ricorre al Tar

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma, 9 ago. (AdnKronos) – di Silvia Mancinelli A quanto apprende l’Adnkronos, Angela Piscitelli, ladel capo ultras degli Irriducibili ucciso mercoledì scorso, farà ricorso al Tar contro ildella questura di Roma di celebrare idi ‘’ in forma pubblica. “Sto scrivendo al Questore, al Prefetto, al Ministro dell’Interno -annuncia- che mio fratello non si muove da lì ed avrà il funerale di cui è degno e che vogliono i suoi cari. Provvederò a fare ricorso al Tar e nell’attesa mio fratello ci guarderà in tutte le azioni di tutela per lui”. “ Il questore di Roma Carmine Esposito ha disposto, infatti, che idi Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili Lazio, ucciso mercoledì scorso al parco degli Acquedotti con un colpo d’arma da fuoco, si celebrino “in forma ...

